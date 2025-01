Gil do Vigor reflete sobre sua experiência no BBB 21

No segundo episódio da série “BBB – O Documentário”, transmitido na noite de quarta-feira (8), o ex-participante Gil do Vigor abordou aspectos significativos de sua participação no Big Brother Brasil 21, incluindo a desistência de Lucas Penteado e o impacto que essa vivência teve em seu processo de autoaceitação.

Gil destacou a relevância de um beijo trocado entre ele e Lucas Penteado durante o programa, que se tornou um símbolo de liberdade e autenticidade para muitos. Ele questionou por que a atenção se concentrou apenas nesse momento: “Por que ninguém questionou os outros beijos que aconteceram? Por que questionaram só o nosso beijo?”

O economista também fez uma análise crítica sobre os desafios enfrentados por Lucas dentro da casa. Segundo Gil, as pressões sociais, como homofobia e bifobia, foram determinantes para a saída de Lucas do reality show. “Para ser bem sincero, o motivo do Lucas sair foi a homofobia, a bifobia, que ele passou lá dentro”, afirmou Gil, revelando a tristeza com os obstáculos enfrentados por seu amigo.

Em um momento de reflexão profunda, Gil expressou a sensação de que sua participação no programa foi um caminho para a aceitação plena de sua identidade: “Eu acho que Deus me colocou no Big Brother para eu sair dele sendo quem eu sou 100%”.

Além dos momentos difíceis, Gil do Vigor não deixou de relembrar com bom humor suas experiências na casa. Ele disse ter ultrapassado todos os limites em termos de diversão e ousadia: “Ultrapassei o limite da safadeza e da sem-vergonhice no Big Brother”.

Atualmente apresentador do Bate-Papo BBB, Gil afirmou que sua passagem pelo reality foi um divisor de águas em sua vida, mudando sua trajetória pessoal e profissional.