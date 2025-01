Giana surpreende com sua interpretação impecável de “Feel Good” em francês

Giana mais uma vez provou sua versatilidade vocal ao compartilhar em seu Instagram uma interpretação emocionante da música “Feel Good”, da cantora canadense Charlotte Cardin. A artista surpreendeu os fãs ao cantar a canção inteiramente em francês, acompanhada apenas pelo som do teclado, e encantou o público com sua voz afinadíssima e sua facilidade impressionante para alternar entre tons com leveza e precisão.

A repercussão foi imediata. Nos comentários, seguidores exaltaram sua performance: “É absurda, como ela pode conseguir brincar com vários tons?”, “Como pode tudo ficar bom na sua voz?”, “Ficamos embriagados com o talento vocal”. Com seu francês impecável e um falsete delicado e preciso, característico de suas apresentações, Giana demonstrou, mais uma vez, sua capacidade de interpretar qualquer canção com maestria, independentemente da língua.

O vídeo conquistou rapidamente o público, alcançando 13,5 mil visualizações e 822 compartilhamentos no Instagram, consolidando ainda mais o nome da cantora como uma das grandes promessas da música brasileira.

Atualmente, Giana colhe os frutos de seus últimos lançamentos. Seus singles “Me Deixa Viver” soma 1.589.193 de reproduções, e “fevereiro, 2023.” soma 694.072 reproduções entre Spotify e YouTube.

Aos 24 anos, Giana já se apresentou em palcos como o Rock in Rio e o Festival de Cannes, e recebeu reconhecimentos de artistas como Marília Mendonça e Billie Eilish.