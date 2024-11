Giana comemora sucesso do novo single “fevereiro, 2023.”

O novo single da cantora e compositora paranaense Giana, “fevereiro, 2023.”, rapidamente conquistou o público e acaba de ultrapassar a marca de meio milhão de reproduções nas plataformas de áudio e vídeo. Com uma melodia minimalista e intensa, a canção mergulha nas complexas emoções de um relacionamento à beira do fim.

Com direção de Gabriela Grafolin e Pedro Maciel, e roteiro de Gabriela e Giana, o videoclipe impacta por sua abordagem intimista. Ele narra um dia na vida de Giana, sozinha em casa, cercada por lembranças de um amor que já se foi. Objetos e cenários – como uma taça no chão e uma mesa arrumada para duas pessoas – representam momentos compartilhados. Com uma estética única e sensível, o clipe impressionou o público, que não poupou elogios nos comentários.

Com o lançamento, Giana reafirmou seu talento como uma das novas promessas do pop nacional. “fevereiro, 2023.” chegou após o sucesso do single anterior, “Me Deixa Viver”, que marcou o retorno triunfante de Giana ao cenário musical e soma mais de 1,2 milhão de reproduções nas plataformas.

Com apenas 24 anos, Giana já coleciona momentos marcantes na carreira, como apresentações no Rock in Rio e no Festival de Cannes, além do reconhecimento de artistas renomados como Marília Mendonça e Billie Eilish. Multi-instrumentista, ela se destaca também por sua autenticidade e conexão com os fãs, que a acompanham fielmente nas redes sociais, onde soma mais de 4 milhões de seguidores.