Getúlio Filho propõe melhorias em segurança e mobilidade em São Caetano

O vereador Getúlio Filho (União Brasil) protocolou duas indicações com foco em melhorias na segurança pública e mobilidade urbana de São Caetano do Sul. As propostas, fruto de solicitações da comunidade, buscam atender as demandas da população e melhorar a qualidade de vida na cidade.

Segurança no bairro Santo Antônio

A primeira indicação solicita que a Guarda Civil Municipal (GCM) realize rondas intensivas em toda a extensão da Rua Rio Grande do Sul, no bairro Santo Antônio. Segundo o vereador, a presença constante da GCM é essencial para garantir a proteção dos cidadãos e prevenir atividades criminosas que vêm sendo registradas na região. Getúlio Filho destacou que essa medida proporcionaria um ambiente mais seguro e acolhedor para todos.

Trânsito seguro e fluido no bairro Nova Gerty

A segunda indicação sugere à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) a proibição do tráfego de caminhões de grande porte na Rua Pan, localizada no bairro Nova Gerty.

O vereador argumenta que, por ser uma via estreita e de mão dupla, o tráfego de caminhões compromete a fluidez do trânsito e aumenta o risco de acidentes, principalmente em trechos com subidas íngremes. Getúlio Filho pede que a Semob analise alternativas para direcionar os caminhões a vias mais adequadas e implemente sinalizações restritivas.