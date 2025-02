Gestão estratégica impulsiona a carreira de Filipe Ret na música

A profissionalização da carreira artística tem sido um dos principais temas no mercado da música, e o rapper Filipe Ret é um dos exemplos mais bem-sucedidos dessa estratégia no Brasil. O painel “Case Study: Gestão Integrada de Carreira – Filipe Ret”, realizado nesta quarta-feira (20), na SIM São Paulo, trouxe um olhar aprofundado sobre a trajetória do artista e a construção de um modelo de gestão que potencializou seu crescimento nos últimos anos. A conversa foi mediada por Ciça Pereira (Zeferina Produções, Afrotrampos) e contou com a presença do próprio Filipe Ret e de seu empresário, Marcos Passarini, sócio da Elemess, empresa responsável pela gestão da carreira do artista.

A virada na carreira de Ret veio acompanhada de um amadurecimento pessoal. Segundo o artista, a paternidade foi um divisor de águas que o levou a enxergar a carreira de forma mais estratégica.

“Ter virado pai foi uma virada de chave na minha vida e, consequentemente, na minha carreira. A partir desse momento, comecei a olhar o planejamento de carreira como prioridade absoluta. Acho que existe um delay sobre o que o artista sente no momento e aquilo que ele pode colher na frente. Minha meta é trabalhar hoje para o que quero conquistar daqui a dois anos. Sou inquieto e competitivo, isso me motiva a estar sempre criando algo novo”, afirmou Ret.

Além do planejamento estratégico, o rapper destacou a importância de os próprios artistas entenderem seu produto e saberem como vendê-lo. “Cabe ao artista ter visão do seu próprio produto, de como ele deve ‘vender’ a sua música, seja no show ou na rua. Quando o artista consegue colocar mais energia nessa ‘venda’, ele aumenta sua chance de êxito”, completou.

A profissionalização da carreira de Ret ganhou um novo impulso em 2019, quando ele se uniu a Passarini e à Elemess. Segundo Passarini, esse foi o momento em que o artista atingiu o limite do que conseguia fazer sozinho e precisava de uma estrutura maior para crescer.

“Começamos a trabalhar junto com o Filipe Ret em 2019, quando começamos a pensar a carreira dele de forma mais planejada. Neste momento, ele havia chegado no limite do que conseguia fazer por conta própria em termos de gestão. Mas a gente sabia que o potencial de crescimento era muito alto. Um dos primeiros diagnósticos que fizemos foi de que ele poderia se apresentar em lugares maiores. Contratantes de casas para 700 pessoas tinham sold out instantaneamente com o Filipe Ret. Partimos então para um crescimento do show em lugares maiores, novas praças, investindo no show e na produção própria. Foi um círculo virtuoso que, em seis meses, praticamente quadruplicou o cachê do artista e deu muito mais estrutura para toda a sua equipe”, explicou Passarini.

Aproximação com o público e reposicionamento de imagem

Outro momento crucial na gestão da carreira do rapper foi quando ele passou a sofrer ataques nas redes sociais. Sem entender o motivo do hate, Ret decidiu adotar uma nova estratégia: se mostrar de forma mais transparente ao público.

“Há cerca de oito meses, estava recebendo muito hate nas redes. Não conseguia entender porquê, já que vinha fazendo tudo da maneira correta. Nesse momento, percebi que quem estava do meu lado, vendo as batalhas e perrengues, sabia quanto eu me esforçava em ser o melhor possível. Mas quem estava de fora não tinha essa percepção. A partir disso, tivemos um insight de começar a produzir vlogs diários, me acompanhando e dividindo cada momento, conquistas e desafios com os fãs. Algo que começou como minha ‘defesa’ tornou os fãs ainda mais próximos de mim e mudou bastante a percepção sobre mim e minha imagem. Agora, conhecem o Ret empresário, pai, filho, amigo, que está na rua todo dia tentando fazer o melhor”, contou o artista.

O painel reforçou como a gestão integrada de carreira pode ser determinante para um artista expandir sua presença no mercado. No caso de Filipe Ret, a profissionalização do planejamento de sua trajetória, aliada à sua visão de negócio, possibilitou que ele alcançasse novos patamares no rap nacional.

A SIM São Paulo 2025 encerra sua programação no Memorial da América Latina, no dia 20 de fevereiro, promovendo debates e reflexões sobre os desafios e oportunidades da música e da cultura no Brasil.

