Filipe Ret lança clipe de “Acima de Mim Só Deus”

Me imponho sem rugir, com leões andei…

me sinto tão gigante (tão gigante)

Acima de mim, só Deus…

(Introdução de Acima de Mim Só Deus, por Filipe Ret.)

Os versos de Filipe Ret ao introduzir a faixa “Acima de Mim Só Deus” ganham vida em um clipe cinematográfico lançado hoje, 14 de janeiro, no canal oficial do artista no YouTube. A faixa, que traz a colaboração de Maru2D e produção musical assinada por Mãolee e LV, integra o álbum NUME, um marco na carreira de Ret que já ultrapassou 115 milhões de plays nas plataformas de streaming e conquistou o Disco de Ouro, assim como a própria música.



Confira o lançamento:

“Este é o primeiro clipe de um disco que fala essencialmente sobre autenticidade, autoconfiança e fé. Num momento do mundo em que as pessoas esquecem da própria essência se comparando com outras e trocam sua identidade mais valiosa por padrões medíocres”, afirma Filipe Ret.

Em “Acima de Mim Só Deus”, Filipe Ret revisita sua jornada, contrastando a simplicidade de seu começo na música com a grandiosidade conquistada enquanto artista. Ret reflete sobre sua evolução pessoal e profissional, provando que para chegar ao topo foi fundamental não esquecer suas raízes. Com as rimas afiadas de sempre e um retorno ao boombap, a faixa reafirma a conexão de Ret com as bases de sua trajetória, enquanto celebra suas conquistas e sua essência artística.

Com contundência, Filipe Ret se destaca como um dos mais relevantes artistas do rap e trap no país, moldando tendências e abrindo caminhos para outros artistas. Ao afirmar que “quanto mais iluminado eu fico mais escuridão atraio”, o artista sinaliza que junto ao sucesso é preciso enfrentar as sombras que a notoriedade inevitavelmente projeta.

Filipe Ret – bastidores de gravação – Acima de Mim Só Deus – Nadamal / Som Livre



Mais do que um simples lançamento, o clipe de “Acima de Mim Só Deus” é uma declaração artística de Filipe Ret. Combinando música, imagem e poesia, a obra promete envolver o público em uma experiência única, reafirmando a posição de Ret como um dos nomes mais inovadores e versáteis do rap e do trap brasileiro. “Acima de Mim Só Deus” já teve mais de 12.000 execuções nas rádios do Brasil.

Em 2024, Filipe Ret se consolidou como um dos 10 artistas mais ouvidos no Spotify no Brasil. O destaque veio tanto pelo sucesso do álbum NUME quanto pelo impacto do disco FRVX Ao Vivo.

Sobre a faixa “Acima de Mim Só Deus”

Intérpretes: Filipe Ret & Maru2D

Filipe Ret & Maru2D Compositores: Filipe Ret & Maru2D

Filipe Ret & Maru2D Produção: Mãolee, LV

Ficha técnica do Clipe

Direção: Cauã Csik

Cauã Csik Direção Criativa: Tadeu Fidalgo

Tadeu Fidalgo Produção Executiva/Direção de Produção: Nina Novello e Beatriz Amorim

Nina Novello e Beatriz Amorim Produção Artística: Thiago Tico

Thiago Tico Direção de Fotografia: Kleber Nascimento

Kleber Nascimento Operador de Câmera: Marco Zamberlan

Marco Zamberlan 1 AC/Foquista: Gabriel Alves Rosa

Gabriel Alves Rosa 2 AC/Video Assist: Antônio Lacet

Antônio Lacet Logger: Pedro de Freitas

Pedro de Freitas Drone: Matheus Perissé

Matheus Perissé Assistentes de Produção: Luiza Toré e Raissa Azevedo

Luiza Toré e Raissa Azevedo Platô: Alex Nunes

Alex Nunes Assistente de Platô: Thailan de Jesus, Marcelo Duarte e Naor Moraes

Thailan de Jesus, Marcelo Duarte e Naor Moraes Direção de Arte: Isabelle Nunes

Isabelle Nunes Assistente de Arte: Julianna Gripp

Julianna Gripp Contrarregras: Daniel Lucas Firmino e Marcus Vinícius

Daniel Lucas Firmino e Marcus Vinícius Figurino: Daniele Fernandes Vieira

Daniele Fernandes Vieira Assistente de Figurino: Natalia Vieira

Natalia Vieira Maquiadora: Letícia Nemec

Letícia Nemec Gaffer: Mini Brut

Mini Brut Assistentes de Elétrica: Marcia Moreno e Capivara

Marcia Moreno e Capivara Gerador: Olho D’água

Olho D’água Imagens Barbearia: Lordbull, Gustavo Fuly e Anderson J.

Lordbull, Gustavo Fuly e Anderson J. Imagens de Arquivo: Filosofia Retiana

Filosofia Retiana Limpeza/Segurança: Body Guard

Body Guard Catering: Tio Luiz

Tio Luiz Motoristas: Sidney Gonçalves, William Rosa, Arno Neto e Sergio Maia

Sidney Gonçalves, William Rosa, Arno Neto e Sergio Maia Dançarines: Hellena Claudia, Victoria Guimarães, Marcelly Fiaux, Severo IDD, Pedro Cortez, Rayane Proença, Gabriel de Oliveira e Alex Ricardo da Cruz

Elenco: Maru2D, Mãolee, Dallass, Agatha Sá, Brian Arimura, Aren, Scarp, PJ Houdini, Custódio, LV e Daniel Gonçalves (Barbearia)

Patrocínio:

RIDER (@rideroficial)