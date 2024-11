Filipe Ret revela Nume, finalizando trilogia musical com destaque especial: confira o novo capítulo revolucionário do rapper!

Filipe Ret, renomado artista do cenário do rap e trap brasileiro, lança seu sétimo álbum de estúdio intitulado “Nume“, já disponível nas plataformas digitais. Este novo projeto marca um momento significativo na carreira de Ret, que se encontra em uma fase mais madura e introspectiva.

“Às vezes você tem que ser forte em silêncio…

Fazendo as injustiças passarem pelo seu corpo sem te atingir

Igual um espírito em estado puro que nunca vai poder ser atingido por balas

No túnel escuro da vida, a luz que buscamos é a mesma luz que nos acompanha

Meu NUME é o espírito que persigo desde criança…

Porque é o espírito que carrego desde criança

No dia em que morri, descobri porque tô aqui

Nessa perseguição insolúvel, na qual só encontrei na morte física…

Porque na espiritual… me sinto eterno!”

NVMX, introdução de Nume, por Filipe Ret.

Composto por 15 faixas autorais, “Nume” destaca-se por sua audaciosa abordagem ao dispensar colaborações, exceto pela participação de Maru2D na música “Acima de Mim Só Deus“. O álbum busca capturar a essência artística de Ret, privilegiando a lírica e a musicalidade sobre parcerias externas. Ele convida os ouvintes a explorarem o que descreve como seu “núcleo intocável e incorruptível.”

Lançamento

Lançado sob os selos Som Livre, Elemess e Nadamal, o título “Nume” deriva do latim e remete a uma divindade ou força sagrada. Para Ret, esse conceito transcende um mero nome; é a representação da mensagem que deseja transmitir através de sua música. Este álbum completa uma trilogia iniciada com “Imaterial” (2021) e seguida por “Lume” (2022).

Sagrado e o Profano

Ret tem sido reconhecido por sua abordagem poética e filosófica desde seus primeiros passos no rap, evoluindo das batalhas de MCs para grandes festivais internacionais. Em “Nume”, ele aprofunda essa visão ao definir o álbum como um ponto sem retorno: “É o encerramento da minha trilogia etérea. Com ‘Nume’, integro o sagrado e o profano em um equilíbrio natural, refletindo meu núcleo intocável,” afirma o artista.

Além de um simples álbum, “Nume” é um manifesto dos princípios e da visão de mundo de Ret. Da faixa inaugural “Da Onde Eu Venho” até o desfecho com “Tua Fé”, suas rimas oferecem uma jornada através do boombap e trap, com o intuito de expressar sua busca pela plenitude e conexão entre o divino e o humano.

Produção

A capa do álbum é um elemento especial do projeto, fotografada por seu filho Theo, de sete anos. A imagem captura Ret em um momento íntimo durante as gravações dos visualizers das músicas, simbolizando a fusão entre arte e família. Esta escolha reflete a natureza pessoal do projeto, que revisita suas raízes enquanto olha para o futuro.

Na produção sonora de “Nume”, Ret colaborou com três beatmakers que representam diferentes fases de sua trajetória: MãoLee, Dallass e Marquinho no Beat. Essa diversidade permite que o álbum navegue por uma ampla gama sonora, desde o boombap até o trap.

A decisão de não incluir colaborações foi deliberada. Ret buscou expressar suas percepções sem influências externas, mantendo a integridade filosófica deste momento único em sua carreira. Ele propõe aos ouvintes uma perspectiva íntima e honesta de seu estado atual.

Carreira

Ao longo de 15 anos no cenário musical, Filipe Ret solidificou-se como uma das figuras mais autênticas do rap nacional. Desde suas origens nas batalhas de MCs até alcançar marcos notáveis como uma indicação ao GRAMMY Latino e ultrapassar um bilhão de streams nas plataformas digitais, Ret continua desafiando convenções com uma estética singular.

Com “Nume”, Filipe Ret reafirma sua busca contínua por autoconhecimento e expressão artística genuína, convidando todos a partilharem dessa jornada introspectiva e espiritual que tem sido sua marca registrada desde os primeiros passos na música.