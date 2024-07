Gerdau, Gerando Falcões e ACNUR se unem em prol do Rio Grande do Sul

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, se une à Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), para disponibilizar 100 Unidades Habitacionais de Emergência, que vão beneficiar até 600 pessoas afetadas pelas chuvas na região metropolitana de Porto Alegre (RS). A ação é parte do fundo aberto pela Companhia e a ONG Gerando Falcões para captação de recursos direcionados a reconstrução de habitações no estado gaúcho.

As casas modulares, cujos modelos são usados desde 2015 pela ACNUR, abrigam de 4 a 6 pessoas da mesma família. As instalações, que foram testadas em laboratório e no campo para aguentarem diferentes situações climáticas, possuem cerca de 18m², com altura de 2,83m, largura de 3,32m e comprimento de 5,68m e uma vida útil de até cinco anos. As casas são equipadas com iluminação LED e um sistema de ancoragem que garante estabilidade a residência temporária, e cada unidade pesa aproximadamente 161 kg, aguentando ventos de até 65 km/h. Os abrigos são montados em até 6 horas por equipes treinadas e a estrutura é composta por aço leve e conta com teto, divisórias de parede, portas e janelas, além de revestimento do piso.

De acordo com o Paulo Boneff, líder global de responsabilidade social e desenvolvimento organizacional da Gerdau, essa iniciativa se soma às demais ações que a Gerdau tem implementado desde o começo das chuvas no estado. “A Gerdau, como uma empresa fundada no Rio Grande do Sul, está comprometida em apoiar a população gaúcha diante do cenário desafiador e em dedicar esforços para a reconstrução do estado. Estamos focados em atender as necessidades habitacionais das comunidades nos municípios atingidos pela catástrofe em frentes com moradoras definitivas e em ações de moradia temporárias por meio de parcerias como esta e reafirmamos nosso compromisso em construir um novo futuro, sendo parte das soluções aos desafios da sociedade”, afirma Boneff.

“Como organização humanitária com mais de 70 anos de atuação em emergências, o ACNUR ofereceu sua experiência e capacidade técnica à disposição da resposta nacional e estadual a essa tragédia climática sem precedentes no país. O apoio da Gerdau vem fortalecer o resultado de nossa atuação e demonstra a confiança em nosso trabalho e nas soluções que promovemos para proteger as pessoas impactadas”, declara Davide Torzilli, representante do ACNUR no Brasil.

“Somos gratos por poder oferecer auxílio ao Rio Grande do Sul neste momento delicado. É importante que todos que tenham expertises e capacidades para apoiar nas fases emergencial e de reconstrução das cidades atingidas atuem em conjunto para garantir as melhores soluções possíveis. Por isso, reunimos diferentes atores sociais nessa causa, desde representantes do poder público até organizações privadas e a nossa rede da Gerando Falcões”, destaca Nina Rentel, Diretora de Tecnologias Sociais da Gerando Falcões.

Além das Unidades Habitacionais de Emergência, a parceria entre Gerdau, ACNUR e Gerando Falcões inclui a capacitação e apoio técnico às autoridades locais para definição de protocolos de proteção a grupos vulneráveis e de ajuda humanitária, bem como para construção de infraestrutura em espaços de abrigamento provisório e entrega de itens de necessidade básica, como colchões, cobertores, roupas, lonas, água e kits de higiene.

Para as empresas que gostariam de fazer parte desta ação, o e-mail para contato da Gerando Falcões é o tamojuntors@gerandofalcoes.com e o do ACNUR brabrparcerias@unhcr.org.