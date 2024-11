Geração Y busca por implante dentário: 8 milhões de brasileiros com mais de 30 anos já usam prótese

A procura por implantes dentários tem crescido significativamente entre pacientes a partir dos 30 anos, faixa etária que compõe a Geração Y, os millenials, nascidos entre 1982 a 1994. De acordo com uma pesquisa do IBGE, 8 milhões de brasileiros com mais de 30 anos já utilizam algum tipo de prótese. Esse aumento reflete mudanças importantes no comportamento e nas necessidades desse público, que busca soluções que combinem funcionalidade e estética.



De acordo com a Dra. Fernanda Oliani Marur, dentista e coordenadora técnica da Oral Sin, muitos desses pacientes já passaram por tratamentos dentários precoces, como restaurações ou tratamentos de canal, que aceleraram a perda de dentes. “Eles não aceitam conviver com falhas dentárias ou recorrer a dispositivos móveis, como próteses removíveis, mais comuns entre pacientes mais velhos. Além disso, há uma conscientização maior sobre a importância de repor dentes para preservar a saúde bucal e a qualidade de vida”, explica a especialista.

Outro fator relevante é o impacto do estilo de vida da Geração Y, marcada por ansiedade e estresse. “Há um aumento de casos de perdas dentárias por trauma, como fraturas decorrentes do hábito de ranger ou apertar os dentes, comportamento associado à hiperconcentração e à rotina agitada desse público,” destaca a doutora.



Entre as principais dúvidas dos pacientes que buscam pelo implante bucal estão a possibilidade de dor, o custo do tratamento, a durabilidade e o resultado estético. Os avanços tecnológicos, como o uso de tomografia computadorizada, scanners intraorais e materiais odontológicos de alta qualidade, têm sido decisivos na escolha pelos implantes. “Esses recursos tornam o processo mais seguro, rápido e eficaz, gerando confiança nos pacientes,” complementa a coordenadora.

A estética é um dos maiores atrativos para pacientes mais jovens, que buscam não apenas a função mastigatória, mas também um sorriso que contribua para sua autoconfiança e imagem pessoal. “Para essa geração, a ausência de um resultado estético satisfatório pode impactar diretamente o convívio social, familiar e até profissional,” finaliza.

