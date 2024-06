George Henrique & Rodrigo cumprem uma maratona de shows em festas do Peão e Arraiás pelo Brasil

Com uma agenda intensa e repleta de compromissos, a dupla sertaneja George Henrique & Rodrigo está preparada para encantar o público em diversas festas do Peão e Arraiás que acontecerão em vários estados do país nas próximas semanas. Entre os eventos mais aguardados, destacam-se a participação na Festa do Peão de Boiadeiro em Barra do Chapéu (SP) no dia 22 de junho, o show especial em Rosário Oeste (MT) durante o 163° aniversário da cidade no dia 24, e a presença na Festa do Peão de Monte Azul Paulista (SP) no dia 28, além do Quarto Arraiá de Todos Nós em Fazenda Nova (GO) no mesmo dia.

A agenda ainda inclui participações em eventos como a festa de Aniversário de 71 anos da Cidade de Senhora de Oliveira (MG) no dia 29 e a celebração do 91° Aniversário da Cidade de Brazilândia (DF) no dia 30 para encerrar o mês de junho com chave de ouro.

George Henrique & Rodrigo são uma das duplas mais aguardadas no lineup das festas e festivais por onde passam e prometem alegrar e agitar os eventos nestas próximas semanas com o sertanejo característico e suas letras que cativam os fãs, sempre atuais.

Com um público fiel que ultrapassa 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 1 bilhão de visualizações no Youtube, a dupla também comemora o sucesso do novo single “Resquícios”, que alcançou 2 milhões de visualizações em apenas cinco dias de lançamento. Este marco histórico foi seguido pela presença de quatro músicas nos TOP 200 do Spotify, sendo elas: “Resquícios”, “Beijo Equivocado”, “Vai Lá Em Casa Hoje” e “Seu Oposto”, todas entre as mais ouvidas do país.

Além dos sucessos musicais, George Henrique & Rodrigo iniciaram uma campanha para ajudar as vítimas das recentes enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Através das redes sociais, a dupla recebeu doações em dinheiro, totalizando mais de R$ 15 mil, que foram convertidos em mantimentos essenciais, revertidos em mantimentos e doações físicas na loja “Greenfisher”, em Goiânia, e que foram enviadas para o Rio Grande do Sul.

