Gêmeas do RS conquistam a mesma nota na redação do Enem

Luiza e Laura da Rosa Brehm, gêmeas de 17 anos oriundas da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul, tornaram-se notícia ao conquistarem nota 900 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. Em um universo de mais de 3 milhões de candidatos, apenas 12 conseguiram a pontuação máxima de mil na redação, e nenhum deles é do estado gaúcho, que em 2023 teve seis redações com a nota máxima.

Localizadas em Terra de Areia, a aproximadamente 150 km de Porto Alegre, as irmãs expressaram sua felicidade pelo feito. “Foi incrível ter participado desse processo juntas e ver a nota da redação ser a mesma. Comemoramos muito, foi uma conquista maravilhosa”, afirmou Luiza.

O número de inscritos para o Enem no estado subiu significativamente este ano, chegando a quase 280 mil, um crescimento de mais de 70% em comparação ao ciclo anterior. Luiza e Laura, que iniciaram sua preparação no ano passado durante o segundo ano do ensino médio, contaram com apoio mútuo durante os estudos, complementando as aulas com um cursinho preparatório e sessões online.

“Nossa rotina sempre foi integrada”, destacou Laura, referindo-se à maneira como as gêmeas abordaram seus estudos.

O tema da redação deste ano foi “desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, uma escolha que pegou as irmãs desprevenidas. “Pensamos que o tema estaria relacionado à tecnologia ou algo semelhante. Ficamos surpresas, mas felizes porque estávamos preparadas através das aulas que assistimos no curso”, relembrou Laura.

Com um foco claro para aqueles que pretendem fazer a prova, as irmãs deixaram um conselho: manter a calma é fundamental. Para elas, o nervosismo pode prejudicar o desempenho no exame.

Embora tenham estudado juntas e compartilhado essa experiência importante, Luiza e Laura planejam seguir caminhos profissionais distintos após a conclusão do ensino médio. Laura almeja uma carreira em jornalismo, enquanto Luiza tem interesse em psicologia.

Apesar das diferentes trajetórias acadêmicas que desejam trilhar, o objetivo é ingressar na mesma universidade. “Queremos estudar na mesma instituição, mesmo que em cursos diferentes, para continuarmos a nos apoiar emocionalmente”, explicou Luiza.

O resultado das gêmeas ilustra não apenas o potencial individual, mas também a força do apoio mútuo e da educação pública no Brasil.