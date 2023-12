GCMs fazem curso de capacitação com olhar para atendimento de pessoas com deficiência

A Prefeitura de São Paulo promoveu o curso “Conhecer Para Incluir”, com objetivo de transformar São Paulo em uma cidade acessível para todos os cidadãos, para uma turma de 78 GCMs na tarde de terça-feira (4). O curso teve a proposta de levar todos os conhecimentos do tema “pessoas com deficiência” e ter aulas sobre desenho universal e acessibilidade digital.

As aulas promoveram a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, destacando a necessidade de eliminar barreiras arquitetônicas, digitais, de comunicação e de atitudes. Enfatiza o combate a preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações.

Com colaboração da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), o curso ocorreu na Etec Santa Ifigênia, na região central de São Paulo.

A secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco, que esteve presente na abertura do curso destaca‘ ’Tenho certeza de que vai ser de grande valia para vocês. É de extrema importância vocês saberem como lidar com as pessoas com deficiência.’’

‘’Mais do que aproveitar esse momento, vamos compartilhar as informações que vocês vão receber aqui, que, de fato, é de extrema importância’’, ressaltou Elza Paulina de Souza, secretária municipal de Segurança Urbana.