GCM de São Caetano prende quatro homens que furtaram residência no Bairro Barcelona

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul prendeu na madrugada de terça-feira (28/11), quatro homens que furtaram uma residência no Bairro Barcelona. Os homens, com idades de 40, 30, 28 e 22 anos, foram conduzidos à Delegacia Sede, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

Os objetos furtados foram apreendidos e posteriormente restituídos ao legítimo proprietário.

Por volta das 3h, uma equipe de ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) realizava patrulhamento na Rua Nazareth, quando avistou os homens saindo da residência, com diversos objetos nas mãos. Imediatamente, a equipe parou-os para realizar a abordagem, quando todos confessaram a autoria do furto na residência.