GCM de São Caetano prende homem por roubo em estabelecimento comercial no Bairro Mauá

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano prendeu na madrugada de quinta-feira (7/12) um homem (31 anos), após praticar roubo a um estabelecimento comercial, no Bairro Mauá. O homem foi conduzido à Delegacia Sede, onde permaneceu preso em flagrante pelo roubo e à disposição da Justiça.

Por volta das 5h, uma equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) estava em patrulhamento, quando recebeu alerta de um colaborador do estabelecimento comercial, de que havia sido vítima de roubo por um um homem de bicicleta.

Após os detalhes passados sobre as vestes do suspeito e a direção tomada por ele à equipe da ROMU, os guardas seguiram ao local indicado e avistaram um homem de bicicleta, com as mesmas características descritas do autor do roubo no comércio. Ao ser abordado e durante a busca pessoal, a equipe da ROMU encontrou a quantia em dinheiro que havia sido roubada e o conduziu à Delegacia Sede.