GCM de São Caetano prende dois homens por violência doméstica

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul realizou duas prisões por violência doméstica: um caso aconteceu no Bairro Olímpico e outro no Bairro Boa Vista.

Por volta das 12h do sábado (15/2), a equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) recebeu um chamado da CECOM (Central de Comunicações) da GCM para atender um caso de violência doméstica no Bairro Olímpico.

Ao chegar ao local, os agentes identificaram o suspeito, que tentou fugir, mas foi contido. A vítima relatou estar sendo ameaçada de morte. O homem foi conduzido à Delegacia Sede, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Poucas horas depois, por volta das 15h, a ROMU prendeu mais um agressor no Bairro Boa Vista. O homem havia agredido a companheira com socos. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Emergência Albert Sabin, onde recebeu atendimento e foi liberada. O agressor também foi conduzido à Delegacia Sede e permaneceu preso.