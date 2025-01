GCM de São Bernardo prende homem por violência doméstica

A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Bernardo, prendeu neste sábado (4/1) um homem acusado de violência doméstica. O indivíduo foi detido em flagrante após desferir uma facada contra sua ex-companheira, na residência da vítima, no Jardim das Orquídeas.

Segundo a corporação, guardas municipais foram acionados por equipes do SAMU que prestavam atendimento médico a vítima no local da ocorrência. A mulher apresentava um ferimento de arma branca na região da costela e foi encaminhada para o Hospital de Urgência, onde permanece internada, sem risco de vida.

Ao tomarem ciência da ocorrência e da fuga do agressor, equipes da GCM iniciaram buscas nas intermediações do local e, rapidamente, encontraram um indivíduo com as características passadas pela vítima. Ao abordar o homem, ele confirmou que havia se envolvido em uma briga com a mulher e lhe desferiu uma facada.

O agressor foi detido no local e encaminhado para o 3º DP de São Bernardo, onde foi fichado por tentativa de feminicídio.

ACOMPANHAMENTO

A mulher vítima desta ocorrência passará agora a ser acompanhada pela equipe da Guardiã Maria da Penha, sendo inserida em uma rede de atendimento permanente.

DENÚNCIA

Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar podem acionar o Projeto Guardiã Maria da Penha através do telefone da GCM (153) ou entrar em contato pelo telefone 2630-6856 e e-email ([email protected].