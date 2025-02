GCM de Santo André e PM recuperam dois carros com auxílio do COI

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André e a Polícia Militar recuperaram dois veículos furtados na tarde desta quarta-feira (5), com auxílio do monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas). Uma pessoa foi presa e um menor de idade foi apreendido.

As câmeras detectaram os dois veículos com queixa de furto e acionaram as equipes de área das forças policiais. Quando trafegava pela Avenida José Amazonas, uma viatura descaracterizada da corregedoria da GCM abordou o carro dirigido por um menor, um Jeep Compass.

A Polícia Militar, que também atuou na ocorrência, interceptou o segundo veículo, modelo Jeep Renegade, na Avenida dos Estados. “Com o monitoramento do município aguardamos um desses veículos passar pelo ponto informado para realizar a abordagem. Demos várias ordens de parada e o condutor não obedeceu”, destacou a sargento da PM Gesikele, responsável pela condução da ocorrência.

Jeep Renegade recuperado pela Polícia Militar – Helber Aggio/PSA

O caso foi encaminhado para o 6º Distrito Policial de Santo André, na Vila Mazzei. O homem ficou detido e o menor de idade apreendido foi encaminhado para a Fundação Casa.