GCM de Santo André recupera veículo roubado no Jardim Teles de Menezes

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André recuperou um veículo modelo T-Cross com auxílio do monitoramento do Centro de Operações Integradas (COI). As equipes de área patrulhavam o Jardim Teles de Menezes na última terça-feira (28), quando foram acionadas para atendimento desta ocorrência.

Os GCMs localizaram o carro na Rua Antônio Francisco Lisboa e acionaram o proprietário, que compareceu ao local instantes depois do roubo. Os suspeitos não foram capturados.

O caso foi direcionado para o 6º Distrito Policial, na Vila Mazzei.



Crédito:Divulgação/PSA