GCM de Nova Odessa apreende menor por ato infracional

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa realizou no último sábado à noite a apreensão de um adolescente com razoável quantidade de entorpecentes prontos para venda, em uma área pública do Jardim Capuava.

Com o jovem e em uma sacola que ele tentou descartar, foram apreendidos R$ 130,00 em espécie, 43 frascos de pó branco (possivelmente cocaína), nove porções de haxixe, 13 pedras de crack e 21 invólucros de maconha – totalizando 86 embalagens de entorpecentes.

Durante patrulhamento de rotina na noite do último sábado (20/07), os guardas civis municipais Piconi e Roberto visualizaram um indivíduo no interior da Praça do Jardim Capuava que, ao perceber a aproximação da viatura, “saiu em desabalada carreira” para o interior do Campo de Futebol.

Os patrulheiros rapidamente realizaram um cerco, durante o qual o indivíduo, “percebendo que não haveria saída, jogou uma sacola ao solo, sendo de imediato abordado”. “Em revista pessoal, os GCMs localizaram uma certa quantidade de entorpecente e dinheiro. De pronto (o indivíduo) assumiu que “trabalha na biqueira vendendo entorpecente”.

No interior da sacola apreendida, de fato, havia mais entorpecentes (maconha, crack, haxixe e cocaína), totalizando 86 invólucros. Em pesquisa nos sistemas online de Segurança, a guarnição constatou que o jovem abordado possui apenas 15 anos de idade. Ele foi conduzido até a Delegacia do Município, onde, “após a autoridade policial tomar ciência dos fatos, determinou a apreensão dos entorpecentes e do dinheiro, para posterior perícia”.

Ao final do registro da ocorrência, o delgado de plantão determinou ainda que o adolescente fosse entregue ao responsável, para posterior apresentação ao Juízo local. O atendimento à ocorrência teve apoio dos GCMs Inspetor Forti, Osmar, Moraes, Rodrigo e Galter.