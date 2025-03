GCM de Mauá ministra treinamento para Guarda Municipal de Várzea Paulista

A Guarda Civil Municipal de Mauá foi convidada para ministrar um importante treinamento à Guarda Municipal de Várzea Paulista, com foco em técnicas de segurança e atuação em situações de risco. A troca de experiências entre as duas corporações, foi realizada no último domingo (16/03). O convite é um reconhecimento ao trabalho realizado pela corporação e destaca a importância do intercâmbio de conhecimentos entre as guardas municipais.

A Guarda de 2ª Classe Thais Nicolle de Carvalho Silva, integrante da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), foi uma das instrutoras responsáveis pelo módulo de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH Tático). Ela compartilhou sua experiência e expertise com os profissionais da Guarda Municipal de Várzea Paulista, reforçando a importância de uma formação qualificada em situações de risco.

“Esse tipo de intercâmbio entre as guardas é essencial. Não só aprendemos com as outras corporações, mas também conseguimos oferecer nosso conhecimento e apoio, contribuindo para a melhoria da segurança pública como um todo. Esse tipo de parceria fortalece os laços entre as corporações e enriquece o trabalho de todos”, afirmou Thais Nicolle.

A GCM de Mauá conta com diversos instrutores qualificados que são frequentemente convidados a ministrar cursos e treinamentos em outras corporações de segurança em várias partes do país. Isso demonstra a capacidade técnica e a excelência da corporação, que é reconhecida por sua formação contínua e pelo alto nível de seus profissionais.

O Comandante Ferrari, da GCM de Mauá, também destacou a relevância do convite e a importância dessa colaboração. “É com muito orgulho que participamos de iniciativas como essa. A GCM de Mauá tem investido na capacitação de seus agentes e, com o apoio do Prefeito Marcelo Oliveira, buscamos sempre contribuir para o fortalecimento da segurança pública, tanto em nossa cidade quanto fora dela. O trabalho conjunto com outras corporações é fundamental para o nosso aprendizado e para fortalecer a segurança de todos.”



Crédito:Divulgação