Diretores de escolas municipais de São Caetano recebem capacitação para uso de aplicativo de segurança

Diretoras e diretores de escolas municipais passaram por capacitação e atualização do aplicativo utilizado no Programa Escola Segura, da Prefeitura de São Caetano. O dispositivo permite o acionamento imediato das forças de segurança em casos onde há risco à vida de alunos e funcionários das unidades escolares.

A atividade aconteceu na sede do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), no Bairro Barcelona. O objetivo foi atualizar o cadastro de diretores, mostrar as funcionalidades da ferramenta e demonstrar como há uma integração das forças de segurança, com apoio tecnológico, para agir rapidamente em ocorrências de gravidade.

“O nosso aplicativo permite que o CGE seja acionado em episódios de atentado à vida, que mobiliza toda a equipe para rápida resolução, mas também possibilita o acionamento em episódios como furto e casos de saúde, por exemplo, por meio do canal 0800 7000 156”, discorreu César Wendell, responsável pelo CGE.

O aplicativo foi implantado em São Caetano em 2023, ano em que houve ao menos nove casos de ataque a escolas em todo o Brasil. O dispositivo foi integrado a uma rede já instalada de câmeras dentro do GCE exatamente para agilizar atendimentos de chamados em casos similares. São Caetano tem todos seus 15 bairros monitorados e praticamente todas as escolas com pelo menos uma câmera nas proximidades.

Somente a equipe gestora de cada escola está autorizada a utilizar o aplicativo – o CGE fica responsável pelo cadastro de pessoas indicadas pelas unidades escolares. A tecnologia permite o acionamento até mesmo se o diretor não estiver fisicamente na escola. Caso o botão seja apertado, GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Polícia Civil assumem a ocorrência.

“O aplicativo nos dá uma segurança a mais no dia a dia da escola, com certeza”, elogiou Glaucieni de Cassia Napoli Bittar, diretora da EMEI Octávio Tegão, no Bairro Nova Gerty.