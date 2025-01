GCM apreende drogas e prende suspeito no bairro Inamar, em Diadema

Na tarde de ontem, 14 de janeiro de 2025, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema realizou uma importante operação no combate ao tráfico de drogas no bairro Inamar. A ação aconteceu na rua Ipoá, no Conjunto Habitacional Yamberê, e resultou na apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes e na prisão de um suspeito.

Durante a operação, as equipes da GCM apreenderam 151 pinos de cocaína, 409 trouxinhas de maconha e 27 pedras de crack. O material foi encontrado em uma abordagem ao suspeito, que não teve a identidade divulgada. Após a apreensão, o homem foi preso em flagrante e conduzido até o 3º Distrito Policial (DP) de Diadema, onde a ocorrência foi devidamente registrada.

Divulgação/GCM

De acordo com informações da GCM, a operação faz parte de uma série de ações integradas da Guarda Civil Municipal para intensificar o combate ao tráfico de drogas na cidade e garantir a segurança da população. A GCM destacou que o trabalho de combate ao tráfico é fundamental para a manutenção da ordem pública e que a prisão do suspeito contribui para a redução da criminalidade no município.

Guarda Civil Municipal reforça atuação no bairro

A apreensão de drogas no bairro Inamar é um reflexo da crescente intensificação do patrulhamento e das operações realizadas pela GCM para enfrentar o tráfico e as consequências que ele acarreta à comunidade local. A Segurança Pública tem sido uma das principais preocupações da administração municipal, e as autoridades locais destacam o papel essencial da Guarda Civil Municipal nesse processo.

A operação de ontem também demonstra a colaboração da GCM com outras esferas de segurança pública e a necessidade de um trabalho contínuo para combater as atividades criminosas em Diadema. Segundo a Prefeitura, novas ações semelhantes serão realizadas em diferentes pontos da cidade, com o intuito de desarticular grupos criminosos e garantir um ambiente mais seguro para os moradores.