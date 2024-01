Gary Graham, de ‘Star Trek’, morre aos 73 anos

O ator Gary Graham, conhecido pelo seu papel como Soval na franquia de Star Trek, morreu aos 73 anos. A ex-mulher do artista, Susan Lavelle, revelou a informação em uma homenagem no Facebook. A causa da morte não foi divulgada.

“É com profunda tristeza que comunico que meu ex-marido, Gary Graham, ator incrível e pai da nossa linda e única filha juntos, Haylee Graham, morreu hoje. Estamos devastados, especialmente, nossa filha. Sua mulher, Becky, estava ao seu lado”, escreveu Susan.

A ex contou que conheceu o artista quando ela tinha 20 anos. “Ele fazia parte da série de TV Alien Nation. Mas ele já esteve em filmes como A Chance, com Tom Cruise”, completou.

“Gary era divertido e tinha um senso de humor sarcástico, mas era gentil e lutava pelo que acreditava. Era um Cristão devoto e orgulhoso de sua filha, Haylee. Foi uma morte repentina, então, por favor, reze pela nossa filha conforme ela lida com o luto”, comentou.

Haylee, a filha do ator, também homenageou o pai nas redes. “Dói como algo que nunca senti antes. Por favor, fale para os seus pais que você os ama. Amo você demais, pai. Que os anjos te recebam”, disse ela no Instagram.

Em Star Trek: Enterprise, Graham viveu Soval entre 2001 e 2005 por 12 episódios. Nos filmes, teve papéis em Na Mira do Passeio, The Last Warrior, The Arrogant, entre outros. O ator deixou a filha e a mulher.