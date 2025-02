Galvão Bueno retorna à Band após 45 anos

Após uma ausência de 45 anos, Galvão Bueno está oficialmente de volta à Band. O renomado apresentador firmou contrato com a emissora nesta quinta-feira, 13, e irá comandar um novo programa esportivo nas noites de segunda-feira.

A notícia foi inicialmente divulgada pelo portal F5 e posteriormente confirmada pelo site Terra. Galvão, que teve sua primeira passagem pela Bandeirantes entre 1977 e 1980, trará um formato que remete ao seu antigo programa, Bem, Amigos!, que esteve no ar no SporTV de 2003 até 2022.

Participações e convidados especiais

Fontes indicam que o novo projeto contará com a participação de figuras conhecidas do esporte, como Mauro Naves, que recentemente deixou o grupo Disney, além de Walter Casagrande e Paulo Roberto Falcão. O técnico Vanderlei Luxemburgo também deverá fazer aparições no programa, conforme informou o colunista Gabriel Valquer.

Compromissos paralelos

Paralelamente a essa nova empreitada na Band, Galvão Bueno continuará sua atividade como narrador de jogos do Campeonato Brasileiro 2025 exclusivamente pelo Amazon Prime Video, onde possui um contrato vigente por três anos. Com 74 anos, Galvão iniciou sua carreira narrando Fórmula 1 na Band no início da década de 1980, estabelecendo-se como uma das vozes mais icônicas da categoria no Brasil.