Galvão Bueno assina com a Amazon Prime para narrar Copa do Brasil e Brasileirão

O Amazon Prime Video expandirá seu portfólio esportivo com as transmissões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. A plataforma promete uma experiência diferenciada, com o primeiro mês de assinatura gratuito, patrocinado pelo Terra.

Galvão Bueno e a inovação na transmissão esportiva

A parceria com o narrador Galvão Bueno marca um novo momento para a cobertura esportiva no Brasil. Galvão, que deixou a Globo após a Copa do Mundo de 2022, destacou o potencial da Amazon em transformar as transmissões de futebol: “Sei do potencial que uma empresa do tamanho da Amazon pode trazer para o esporte no Brasil.”

Desde 2022, a Amazon detém os direitos da Copa do Brasil até 2026 e, em 2023, firmou um acordo com a Liga Forte União (LFU) para transmitir jogos do Brasileirão até 2029. A cada rodada, um jogo exclusivo será exibido, envolvendo um time mandante da LFU.

Compromisso com inovação e experiência do torcedor

Segundo Louise Faleiros, Country Manager do Prime Video Brasil, o objetivo é proporcionar uma experiência única aos fãs: “Estamos investindo em tecnologia e narrativas para engajar os torcedores de forma inédita.” A chegada de Galvão Bueno reforça essa visão, agregando sua expertise e carisma às transmissões.

Desde sua saída da Globo, Galvão se dedicou ao seu canal no YouTube e à apresentação de eventos pontuais, como a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Sua integração ao Prime Video é vista como um marco no mercado esportivo.

Com a proximidade de 2025, as expectativas estão altas tanto para a Amazon quanto para os fãs de futebol, que aguardam inovações e uma cobertura que promete mudar a forma de acompanhar o esporte no Brasil.