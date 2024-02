Galeria de Fotos | Carnaval de São Bernardo — Bloco do Marola

O tradicional Bloco do Marola agitou o bairro do Rudge Ramos em São Bernardo do Campo durante a tarde de terça-feira (13). Saindo da Praça dos Meninos, os foliões passaram pelas ruas do bairro ao som das conhecidas marchinhas de Carnaval: não faltou “Mamãe, Eu Quero,” “Cabeleira do Zezé” e “Me Dá Um Dinheiro Aí.”

O bloco retornou à Praça dos Meninos, onde a festa continuou. Veja a primeira parte dos registro do desfile a seguir, em maior resolução na galeria no final da página.

Confira ainda a segunda parte das fotos