Galeria de Fotos | Carnaval de São Bernardo — Bloco do Marola (parte 2)

O Bloco do Marola desfilou nas ruas de São Bernardo arrastando uma multidão nesta terça-feira (13). Tradicional do bairro de Rudge Ramos, a concentração começou na Praça dos Meninos, onde a festa contava também com opções de comidas e bebidas.

Às 14h, o bloco iniciou seu trajeto pelo bairro — embalado pelas marchinhas típicas do Carnaval — até voltar ao parque de onde saiu. Veja abaixo a segunda parte das fotos do evento, em maior resolução na galeria no final da página.

