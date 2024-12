Galeão espera 600 mil passageiros no fim de ano

O Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão, se prepara para um intenso movimento durante as celebrações de fim de ano, com estimativas que apontam a chegada de mais de 600 mil passageiros até o dia 2 de janeiro. Este número representa um aumento significativo de 13% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com a concessionária RIOGaleão, o aeroporto prevê a realização de 3.736 operações aéreas, somando 2.549 voos domésticos e 1.187 internacionais. Essa quantidade reflete um crescimento de 10% nas decolagens e pousos em relação a 2023.

Os destinos nacionais mais procurados pelos viajantes incluem cidades como São Paulo, Recife, Salvador, Porto Alegre e Belo Horizonte. No âmbito internacional, Buenos Aires, Santiago, Paris, Miami e Lisboa figuram entre as preferências dos turistas.

Em termos gerais, o mês de dezembro de 2024 deve registrar um aumento expressivo na movimentação aérea, com uma expectativa de 39% a mais em relação ao mesmo mês do ano passado e 36% mais voos programados.

Eduardo Viola, publicitário que planeja suas viagens familiares, comenta sobre a importância da programação antecipada: “Final de ano tem que visitar a família, né? Família do marido em São Paulo, a minha aqui no Rio de Janeiro e depois a família completa no Nordeste. É fundamental chegar duas ou três horas antes para evitar contratempos”.

A alta temporada no Galeão se estende entre 15 de dezembro e 31 de março, período durante o qual se espera um fluxo superior a 5 milhões de passageiros, representando um crescimento de 27% comparado ao mesmo intervalo do ano anterior. Nesse período, estão programados aproximadamente 32 mil voos.

Para garantir uma operação eficiente durante este pico de demanda, o aeroporto planeja operar até oito posições para aeronaves no Terminal 1 e implementar melhorias na infraestrutura do Terminal 2. Serão disponibilizados três postos fixos de informações na área restrita e novas posições para os processos de imigração e emigração, além do reforço nas equipes responsáveis pela limpeza e apoio ao trânsito.

Ainda neste contexto, novos destinos foram adicionados à malha aérea do Galeão nesta temporada: Dallas no exterior e São Luiz e São José dos Campos no Brasil.

Com isso, o final do ano promete ser um marco histórico para o aeroporto carioca, que espera encerrar dezembro com recordes nunca vistos antes. Além disso, janeiro de 2025 deve iniciar com a maior oferta internacional já registrada na história do Rio.