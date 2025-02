Gael Rampazzo estreia na Copa São Paulo KGV com garra e evolução

A pista do Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo, foi palco de muita emoção no último sábado (22), com a primeira etapa da temporada de 2025 da Copa São Paulo KGV. Única competição no Brasil a utilizar os motores Rotax, a prova é um trampolim para o Mundial no Bahrein, no fim do ano, e atraiu pilotos de todo o país, incluindo Gael Rampazzo (A Promo / Mark Representação / Equipe: SKM / Coach: Fran Di Mauro), representando a bandeira do estado do Maranhão.

Gael chegou à etapa de abertura com boas expectativas, com a esperança de garantir um lugar no pódio na categoria Rotax Mini Max, categoria na qual disputou o título na fase final da competição no ano passado. No entanto, as dificuldades técnicas com o rendimento do seu kart não permitiram que ele brigasse pelas primeiras posições. Mesmo assim, o piloto mostrou determinação e talento, ficando no miolo do grid na tomada de tempo, a apenas seis décimos do tempo da pole position.

Desempenho nas provas

Na primeira corrida, Gael largou bem e manteve a posição, mas, sem o desempenho ideal do equipamento, cruzou a linha de chegada na décima quinta colocação. Na segunda bateria, partindo de uma posição mais atrás no grid, ele conseguiu segurar os adversários e melhorar sua performance, terminando em décimo terceiro.

Já na última prova da rodada tripla, Gael partiu para o ataque e mostrou toda a sua garra, fechando a corrida dentro do Top 10. Apesar da evolução, as chances de subir ao pódio ficaram distantes, mas a experiência valeu como aprendizado para as próximas etapas.

“Eu tentei fazer o meu melhor, mas o kart não estava 100%. A gente tentou fazer os ajustes, mas não deu para brigar lá na frente. Fiz tudo o que pude na pista, e agora é focar na próxima”, disse Gael.

Próximos desafios

A próxima etapa da Copa São Paulo KGV está marcada para o dia 29 de março, novamente no Kartódromo da Granja Viana. Antes disso, Gael terá outro desafio pela frente: a segunda etapa da Copa São Paulo Light, no dia 15 de março, no tradicional circuito de Interlagos, em São Paulo.

Com uma temporada cheia de compromissos pela frente, Gael Rampazzo segue determinado a superar os obstáculos, além de mostrar seu talento e vontade para competir no alto nível do kart nacional.