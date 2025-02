Dudu Salamonde faz a pole e vence bateria mas problemas impedem vitória no Paulista KGV

O Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo, foi palco de muita emoção neste sábado (22), com a primeira etapa da Copa São Paulo KGV. A competição, que utiliza os motores Rotax e é o caminho para quem busca vaga no Mundial destes propulsores no Bahrein, reuniu alguns dos melhores talentos do kart nacional. Entre eles, o paulista Dudu Salamonde (DKR / RL Eng. Design / Casa Barô / Vero Coco / SOMA Blindados / Equipe TR3 / Walter Travaglini) , que chegou perto de garantir a vitória, mas viu seus planos serem frustrados por problemas técnicos no seu equipamento.

Dudu, que em 2024 foi campeão da Rotax Junior Max, chegou à prova com expectativas positivas para sua estreia em 2025. O piloto do kart número 26 mostrou desde cedo que estava com sede de vitória, garantindo a pole position no treino de classificação com um tempo impressionante de 43seg966. Foi a melhor marca do dia na Júnior Max e Dudu o único a baixar da casa de 44 segundos, deixando claro que seria um dos favoritos ao lugar mais alto do pódio.

Na primeira bateria, Dudu confirmou esse favoritismo. Largando na frente, ele controlou a corrida com maestria, mantendo a liderança em todas as voltas e cruzando a linha de chegada em primeiro lugar. Um desempenho que deixou claro que o piloto estava em sintonia com o kart, a pista e estava pronto para brigar pelo topo.

No entanto, a segunda bateria trouxe desafios. Novamente largando na ponta, Dudu manteve a liderança nas primeiras voltas, mas um problema no escapamento do kart o fez perder rendimento. Apesar de lutar até o fim, ele terminou a corrida em terceiro lugar, ainda mantendo boas chances de um pódio geral.

A última bateria do dia foi marcada por mais contratempos. Largando na segunda fila, Dudu administrou a distância para os líderes, mas um problema elétrico no kart o impediu de fazer um ataque mais contundente contra os adversários. Até que, na última volta, o motor apagou, forçando Salamonde a abandonar. Mesmo assim, os resultados das três corridas garantiram a ele o quarto lugar no pódio da etapa, marcando seus primeiros pontos no campeonato.

“Fiquei feliz com a pole position e com a primeira bateria, o kart estava muito bom”, disse Dudu, após a primeira corrida. “Mas, nas duas últimas corridas, tivemos alguns problemas no equipamento que atrapalharam bastante. Fiquei chateado, mas o campeonato tá só começando. Vamos focar na próxima etapa”, completou, mostrando sua resiliência de sempre e muita determinação.

Apesar dos problemas, o desempenho de Dudu Salamonde na estreia da Copa São Paulo KGV deixou claro que ele é um dos nomes a serem observados na temporada. Com talento e uma equipe dedicada, o piloto paulista tem tudo para buscar melhores resultados nas próximas provas. A segunda etapa do Paulista KGV será no dia 29 de março, novamente no Kartódromo da Granja Viana. Dudu terá mais uma chance de mostrar seu talento e buscar pontos valiosos para a classificação geral.