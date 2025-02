Francisco Rocha abre a temporada do Paulista KGV com vitória na Rotax Júnior Max

O Kartódromo da Granja Viana, em Cotia-SP, foi palco de um fim de semana de alta velocidade com a abertura da Copa São Paulo KGV 2025. A primeira etapa do campeonato aconteceu no último sábado (22) e reuniu grandes talentos do kartismo nacional. Única competição do Brasil a utilizar os motores Rotax, o campeonato garante vagas para o Rotax Grand Finals, que será disputado no Bahrein no fim da temporada.

O paulista Francisco Rocha (Equipes: Car Racing, CRG Brasil/ Coaches: Alberto Cattucci, Léo Reis, Rafael Reis, Olin Galli) começou o novo ano da KGV como terminou o anterior: vencendo. Campeão da Rotax Mini Max em 2024, ele estreou na categoria Rotax Júnior Max e mostrou que está pronto para o desafio, conquistando a vitória logo na primeira etapa.

Francisco Rocha – (KMCom / DarkSide Karts)

A jornada de Francisco rumo ao lugar mais alto do pódio começou com um ótimo desempenho no treino classificatório, onde garantiu o terceiro melhor tempo e largou da segunda fila para a primeira corrida. Demonstrando muito talento e estratégia, ele rapidamente assumiu a segunda posição e cruzou a linha de chegada nessa mesma colocação ao final das onze voltas.

Na segunda bateria, Francisco foi ainda mais agressivo. Com uma largada perfeita, assumiu a liderança logo nos primeiros metros e controlou a prova do início ao fim, resistindo à pressão dos adversários para conquistar sua primeira vitória do dia.

Fechando a rodada tripla, o piloto do kart número 408 teve uma atuação impecável na terceira e última bateria. Dominando de ponta a ponta, ele completou as onze voltas na liderança e ainda registrou a melhor marca da pista, com o tempo de 44seg868. Com a somatória dos resultados, Francisco garantiu a primeira colocação geral e subiu no degrau mais alto do pódio.

“Foi muito difícil segurar a liderança, porque tinha dois pilotos muito rápidos me pressionando o tempo todo. Mas consegui fechar duas provas em primeiro e comecei muito bem o campeonato. Estou muito feliz com essa estreia na Júnior Max e agora é continuar trabalhando para brigar pela vaga no Mundial”, comemorou Francisco Rocha.

Com a vitória na abertura do campeonato, Francisco Rocha larga na frente na disputa pela vaga no Rotax Grand Finals 2025, que será realizado entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro, no Bahrain International Karting Circuit. A próxima etapa da Copa São Paulo KGV acontece no dia 29 de março, novamente em Cotia. Antes disso, o piloto encara mais um desafio, desta vez na segunda etapa da Copa São Paulo Light, no Kartódromo de Interlagos.