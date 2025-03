Gael Rampazzo disputa primeira prova da categoria Mini no Paulista Light de Kart

A Mini, equipada com motores Vortex 60cc, estreou oficialmente no país após a Confederação Brasileira de Automobilismo implementar a nova configuração técnica. Com um grid formado por pilotos de diversas regiões, a categoria já demonstrou um alto nível competitivo.

Gael Rampazzo (A Promo / Mark Representação / Equipe: SKM / Coach: Fran Di Mauro), um dos nomes promissores do kart nacional, começou o final de semana com um desempenho forte nos treinos livres. Logo na primeira sessão, o piloto do estado do maranhão se destacou com a terceira melhor marca, mostrando velocidade e adaptação ao novo equipamento.

Porém, desafios no acerto do kart impactaram em seu desempenho na tomada de tempo, e Rampazzo acabou garantindo um lugar na oitava fila do grid. Mesmo assim, na primeira corrida da etapa, conseguiu reagir e terminou dentro do Top 10, entre os vinte pilotos que alinharam no grid, numa demonstração de sua capacidade de recuperação.

Na segunda bateria, no entanto, o piloto não conseguiu repetir o mesmo ritmo e acabou ficando fora do pódio e das primeiras colocações. Apesar do resultado longe das suas expectativas, Rampazzo segue motivado para as próximas competições da temporada.

“Eu estava rápido no começo e fiquei muito feliz com isso, mas depois o kart não rendeu e não consegui andar do jeito que eu queria. Sei que tenho mais corridas para melhorar e quero brigar lá na frente na próxima”, destacou Gael Rampazzo.

Agora, o piloto maranhense foca na sequência de sua temporada. No dia 29 de março, ele retornou às pistas para a disputa da segunda etapa da Copa São Paulo KGV, no Kartódromo Granja Viana, em Cotia, na categoria Rotax Mini Max.

Já no dia 12 de abril, Rampazzo encara a terceira etapa da Copa São Paulo Light de Kart, que será realizada mais uma vez em Interlagos.