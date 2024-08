Gabriela lança novo álbum solo

Gabriela nasceu assim: forte, decidida, independente e acima de tudo, para a música. Como cantora e compositora viveu e conquistou muitas coisas nesses dezesseis anos de carreira. Só que agora tudo parece novo. O nome artístico mudou, a estética também está diferente. A menina nascida em Niteroi – e começou a cantar em rodas de samba da Lapa – cresceu e lança hoje seu primeiro álbum solo. Intitulado “Gabriela”, o disco tem treze faixas que falam sobre caminhos, obstáculos, liberdade e paixões. Uma faixa bônus ainda será lançada na sequência. Tudo fincado na MPB e com a linguagem pop que ela sabe fazer como ninguém.

Em “Gabriela”, cada canção é executada caprichosamente por músicos luxuosos (vide ficha técnica abaixo). Há apenas uma participação especial: a de Bruno Berle, artista alagoano da cena indie, que criou um forte vínculo musical e afetivo com a cantora e se tornou o match perfeito, como se pode notar na faixa “Amor inteiro”. A produção é assinada por Gabriel Geraissati, José Gil e os beats são de Pep Starling. Nomes que se abraçaram na feitura de um álbum com a cara da pluralidade brasileira.

Já na faixa introdução, começando à capela, a artista ostenta uma voz que impressiona. E essa voz nos leva para um passeio leve, gostoso, com uma sensualidade vestida de bons acordes. Gabriela é única e plural. É engraçada , leve, tinhosa e super inteligente. E talvez este trabalho seja a forma mais genuína dela mostrar isso para o grande público. “Ele representa a minha absoluta verdade. O momento da minha vida que consegui mergulhar mais profundamente na minhas influências musicais e trazer tudo que eu amo, tudo que eu acredito e que estou fazendo realmente do meu jeito”, comemora a cantora.

“Quero que o álbum chegue o mais longe possível, que essas faixas passem a fazer parte da vida das pessoas e que elas possam me entender mais profundamente. O sucesso comercial é uma consequência , mas eu amo ver teatros e casas de shows cheios de gente cantando minhas músicas. É o momento que mais me arrepia e pra mim é maior do que qualquer premiação”, acredita. Inclusive a cantora anunciou a turnê “Gabriela” no Rio de Janeiro, Recife, Natal, Fortaleza, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte.

Para Gabriela as mudanças vividas têm sido importantes. Depois de anos em uma grande gravadora, ela agora está independente, distribuída pela Believe. Mais à frente dos negócios ela tem aprendido a ir ainda além da música e entendido mais do mercado como um todo. “É importante sair da zona de conforto porque isso amadurece e muda a gente. Acho importante acreditar em mim, em minhas convicções e intuição, mesmo com todos meus defeitos e inseguranças”, afirma.

Madura, chique, bem acompanhada e cantando lindamente, Gabriela começa seus primeiros passos depois de tanta história e experiência. E ela chega para ganhar novamente. “Eu tenho muita coisa pra dizer, pra construir e realizar”, garante. Quem estiver por perto vai se beneficiar e entender que o caminho dessa diva pop filha da MPB vai até o topo do mundo.