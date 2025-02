Gabriela Kulaif conta sua história em Hollywood com o filme “BitterSweet”

Há mais de 20 anos morando em Los Angeles, a paulista Gabriela Kulaif sempre quis ser atriz, mas nunca imaginou ver a sua própria história sendo contada nos cinemas de Hollywood. Casada com o ator e diretor Steven Martini, diagnosticado com autismo nos primeiros anos de casamento e mãe de um menino de 9 anos com a mesma condição, a atriz viu sua vida virar de cabeça para baixo quando seu marido foi proibido judicialmente de ir para casa após um episódio de crise antes do diagnóstico.

Este é o tema de “BitterSweet”, longa com Erik Marmo, William Baldwin, o próprio Steven Martini como ator e protagonista e claro, Gabriela, como Gigi, inspirada na própria atriz. O filme está passando pelos principais festivais e seguirá para os cinemas de todo o mundo, ainda sem data prevista para a estreia.

“Meu marido tinha ataques de ansiedade, os chamados ‘meltdowns’, comuns em autistas. Em um desses episódios, a polícia o levou e abriram um caso em um órgão que cuida da segurança das crianças, o DCFS. Proibiram o Steven de entrar em casa por 2 meses, foi quando ele escreveu o roteiro do filme”, conta a atriz.

O diagnóstico veio após o retorno de Steven do distanciamento. “Tudo fez sentido, aprendi a lidar com ele e com o meu filho, que também foi diagnosticado. Quando fizemos o filme, tudo se encaixou, a arte nos ajudou nesse processo de cura da nossa família”.

“Foi um processo mágico dar vida a essa história, lapidei o filme como um diamante até o máximo que pude e hoje está um um produto final que me orgulho”. O projeto já rendeu à Kulaif o prêmio de melhor produtora em um festival de Los Angeles, uma indicação de melhor atriz e 3 exibições no Marchè du Film, que acontece durante o Festival de Cannes.

Gabriela já sabia que seria atriz desde pequena, mas seu primeiro trabalho foi aos 17, quando subiu ao palco pela primeira vez em um espetáculo da escola de teatro Macunaíma, onde se formou em Teatro e em paralelo, se formou também em Publicidade na FIAM.

“Atuar está na alma, mas é lógico que tive que me esforçar muito. Tive meu primeiro filho aos 18 anos e precisei colocar os pés no chão e trabalhar como publicitária por 5 anos. Aos 27, vim para os EUA sozinha com o meu filho de 7 anos”, relembra a artista, que também trabalhou como jornalista, professora de Reiki, professora de Kundalini Yoga e fotógrafa.

Apesar de não ter se mudado para Los Angeles com o propósito de se tornar atriz, tudo aconteceu com muita fluidez, de acordo com Gabriela. “Se eu tivesse nascido aqui, talvez teria mais portas abertas, mas estou desbravando e abrindo minhas próprias portas, o processo é super engrandecedor pois sinto que o mérito é só meu”.

Além de “BitterSweet”, Kulaif já produziu o longa “Fourth Grade” de Marcelo Galvão, disponível na HBOMax e Prime Video; atuou em “Holistay”, terror em que também divide a tela com Steven Martini, também disponível no Prime Vídeo, e segue fazendo budgets de roteiros para o mundo todo, e afirma que gostaria de visitar mais o Brasil.

“Adoraria atuar no Brasil, em qualquer papel. A melhor parte de ser atriz é exatamente poder viver várias vidas diferentes dentro da sua própria trajetória. O cinema brasileiro, assim como a música brasileira, tem uma poesia, uma arte, únicas. Temos que continuar contando histórias relevantes e aproveitar essa visibilidade que estamos tendo agora para entrarmos mais e mais no mercado de cinema mundial”, finaliza.