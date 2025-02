Gabriel Paulista posta foto com música do Corinthians e agita torcedores

O zagueiro Gabriel Paulista, do Besiktas, agitou os torcedores do Corinthians nesta quinta-feira (20). Em seu Instagram, o atleta publicou uma foto sua durante um treino com a música “Peita do Coringão”, feita por MC Hariel, que conta com participação especial do atacante Memphis Depay.

⚫️⚪️ | Gabriel Paulista, em story do Instagram com a música Peita do Coringão, de MC Hariel e Memphis Depay: "Não depende só de mim".



📸 | Reprodução pic.twitter.com/KfEfUwdBmW — SCCP News (@_sccpnews) February 20, 2025

Como se já não bastasse, o defensor de 34 anos ainda escreveu “Não depende só de mim…”, indicando uma suposta vontade de atuar pelo Timão, que também precisaria demonstrar interesse. A publicação viralizou entre os corinthianos, que ficaram divididos em grupos que gostariam da chegada do atleta e os que reprovariam a contratação.

No momento, não há negociações em andamento entre Corinthians e Besiktas por Gabriel Paulista. Atualmente, o Timão conta com cinco opções para a zaga: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca.

Gabriel Paulista chegou ao Besiktas em julho de 2024. Na atual temporada, são 16 jogos, com um gol e uma assistência na conta do zagueiro, que vem se recuperando de uma lesão no tendão, sofrida no fim do ano passado.