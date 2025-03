Gabriel Cayres quer manter liderança, agora na F4 Júnior Light

Após uma estreia espetacular na temporada 2025 da V11 Cup, Gabriel Cayres (Equipe: Br Goffredo / Coach: Renan Goffredo) se prepara para mais um desafio na categoria F4 Júnior. A pista do Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, será palco da segunda etapa da competição neste domingo (9), e o piloto de Jundiaí quer seguir entre os destaques da categoria.

Na etapa de abertura, Gabriel mostrou que chegou para brigar na frente. A bordo do chassi Praga, ele garantiu a vitória, pela categoria F4 Júnior Rookie, destinada aos estreantes, e ainda foi o vice-campeão na classificação geral da F4 Júnior. A vitória de Cayres foi inédita para o kartismo nacional, já que não havia registros, até então, de uma piloto de apenas 9 anos, vencer uma etapa de uma competição oficial, em uma categoria Júnior.

O objetivo é consolidar sua posição, agora na F4 Júnior Light, já que a organização subiu Gabriel de categoria, por ele ter disputado o Brasileiro de Kart, em Londrina, ano passado. Além disso, o piloto busca sua primeira vitória na classificação geral da F4 Júnior. Com dedicação e treinos intensivos, Gabriel está confiante para mais um fim de semana de disputas acirradas em Interlagos.

“Foi muito legal vencer na Rookie logo na estreia. Que dizer, agora Light, né?. Eu sabia que seria difícil, mas consegui andar bem e brigar lá na frente. Agora, quero ganhar também na geral, mas sei que é um desafio muito difícil e tem pilotos muito bons. Estou treinando bastante para estar preparado e tentar vencer mais uma”, destacou Gabriel.

A programação da segunda etapa da V11 Cup começa no sábado (8), com treinos livres no Kartódromo de Interlagos. No domingo (9), os pilotos encaram o treino de aquecimento e a sessão classificatória, que define o grid de largada. Em seguida, duas baterias decisivas vão apontar os vencedores da etapa.

Para os fãs de Gabriel Cayres e do automobilismo, todas as corridas da V11 Cup terão transmissão ao vivo pelo canal da FAtv no YouTube. A torcida de Jundiaí e região poderá acompanhar cada momento das disputas e vibrar pelo talento na busca por mais uma conquista.

Com um início promissor na temporada e a motivação em alta, Gabriel Cayres segue acelerando em busca de novas vitórias e evolução na categoria F4 Júnior. O domingo promete mais um grande espetáculo nas pistas.