Gabriel Bortoleto sobe para terceiro na classificação da F-2

Foi encerrada neste domingo a nona rodada do Campeonato Mundial de Fórmula-2. No traçado de Hungaroring, nos arredores de Budapeste, na Hungria, os 22 pilotos que participam da competição passaram por um fim de semana de muito calor e corridas marcadas pela grande degradação dos pneus.

Gabriel Bortoleto

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que defende as cores da equipe Invicta Racing, teve uma participação positiva na etapa Húngara. Após ter se classificado na quarta colocação na tomada de tempos ele seguiu animado para as duas corridas que estavam por vir.

Pela regra da inversão no grid dos dez primeiros colocados na classificação, Bortoleto alinhou o carro #10 na sétima posição para o início da Sprint Race. A prova, que teve suas disputas na tarde de sábado, foi muito dura para o piloto brasileiro. Após boa largada o piloto se manteve em sua posição original e partiu em busca do ataque à seus adversários. Seguindo a decisão da equipe o brasileiro largou com pneus de composto macio para realizar a prova que tinha previsão de 28 voltas. Infelizmente a escolha do composto do pneu acabou se mostrando equivocada e, com oito voltas completadas, Gabriel passou a perder posições. Ele procurou se manter na pista poupando de alguma forma seus pneus, porém, o carro não tinha a menor condição de aderência. Assim, com 18 voltas completadas, a equipe o chamou para um pit-stop, mesmo não sendo obrigatório pelo regulamento. Bortoleto perdeu várias posições, porém, com novos pneus voltou para a pista com um ritmo impressionante. Ele conseguiu recuperar algumas posições, registrou a volta mais rápida da pista com o tempo de 1m32s266, porém cruzou a linha de chegada apenas na 16ª posição.

Neste domingo, já com a experiência da degradação analisada da Sprint Race, o piloto de desenvolvimento da equipe McLaren F-1 seguiu para a prova partindo da quarta colocação. Após boa largada o jovem de São Paulo partiu para cima de seus concorrentes e não demorou para assumir a terceira posição. Com sete voltas completadas um acidente provocou a entrada do Safety Car e, nesse momento, todos que estavam de pneus de composto macio entraram para o pit stop obrigatório. A equipe Invicta fez um bom trabalho e Gabriel retornou para a pista na terceira colocação, atrás de Enzo Fittipaldi, o segundo. A corrida voltou ao seu curso normal e, com pilotos em diferentes estratégias à sua frente, Bortoleto procurou ser agressivo e ganhar posições, porém, poupando ao máximo os pneus que, àquela altura, teriam de durar ainda por 30 voltas. Gabriel foi muito bem, superou Enzo e pelo posicionamento “virtual” estaria na segunda colocação da corrida. Acontece, porém, que há 15 voltas para o fim uma nova entrada do safety car mudou a história da corrida. Os pilotos que largaram com pneus de composto duro entraram todos para o pit-stop obrigatório e, a esta altura, voltaram para a pista com compostos macios, novos e com apenas poucas voltas para encerrar a prova. Gabriel se defendeu como pôde, mas, acabou sendo superado por dois competidores terminando a corrida, assim, na quarta colocação.

Com este resultado Gabriel Bortoleto somou mais 12 pontos no Campeonato e subiu para a terceira colocação com 110 pontos atrás apenas de Isac Hadjar (FRA) com 140 e Paulo Aron (EST), com 122. A próxima etapa da temporada já é no próximo fim de semana, na Bélgica, no icônico autódromo de Spa-Francorchamps.

“Posso dizer que tivemos um fim de semana de aprendizado aqui na Hungria. Sofremos demais com a degradação dos pneus na corrida de sábado e, com a análise dos dados, pudemos desenhar uma estratégia diferente para a Feature Race. Meu carro era bom, consegui atacar e buscar posições na pista, mas, por uma questão de sorte, a entrada do safety-car nas últimas voltas nos deixou em condições de disputa muito prejudicadas em relação aos concorrentes que tinham pneus novos, macios, para concluir a corrida. Considero o nosso resultado de hoje como o melhor possível. Subimos uma posição na classificação e descontei 12 pontos em relação ao líder do Campeonato. Ainda faltam cinco etapas para o fim da temporada e estou confiante em buscar cada vez mais”, concluiu o jovem patrocinado pela McLaren, Banco BRB, Porto, Ebury, Snapdragon e Barthelemy.