FUVEST realiza simulado de redação para preparação do Vestibular 2026

Nos dias 26 e 27 de abril, a FUVEST realizará um simulado de redação em preparação para a implementação do novo programa para o Vestibular 2026.

Objetivo do simulado e estrutura da prova

O simulado será constituído por um conjunto de textos base com duas propostas que contemplarão gêneros textuais distintos. Diferente do vestibular, no qual o candidato terá opção de escolha sobre o gênero que desenvolverá, no simulado os participantes deverão elaborar textos em ambos os gêneros apresentados.

Aqueles com interesse em participar terão de realizar a inscrição, de maneira gratuita, no site da FUVEST, entre os dias 15 e 22 de abril.

Correção e acessibilidade das redações

Serão corrigidas, por sorteio, as duas redações de até 3 mil participantes. Todos, no entanto, terão acesso a suas redações e poderão realizar o download de seus arquivos a partir de 15 de maio, para que possam fazer as correções em suas escolas ou cursinhos.

O horário de início do simulado e seu tempo de duração ainda serão definidos pela FUVEST e informados posteriormente.