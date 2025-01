Fuvest antecipa divulgação de aprovados em primeira chamada do vestibular

A Fuvest, responsável pelo concurso para ingresso na USP, vai antecipar a divulgação dos aprovados no Vestibular 2025: a lista pode ser consultada a partir das 9h desta quarta (22) neste link. Os convocados devem estar atentos ao calendário de matrícula, atender todos os prazos e enviar a documentação exigida para garantir a vaga.

Inicialmente, o calendário previa a divulgação em 24 de janeiro. “Como não tivemos nenhum atraso na correção vai ser possível antecipar a divulgação dos resultados em dois dias”, informa o diretor executivo da Fuvest, Gustavo Monaco.

A matrícula acontece em duas etapas virtuais, de pré-matrícula e efetivação. Em caso de dúvida, o ingressante pode consultar a Central Unificada de Matrículas da USP, das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, pelo telefone (11) 3091-3442, ou pelo e-mail [email protected].

Primeira etapa: pré-matrícula virtual

A etapa de pré-matrícula deverá ser realizada das 8 horas do dia 28 de janeiro às 16 horas do dia 31 de janeiro pela página disponibilizada pela Universidade neste link, escolhendo no campo “Forma de Ingresso” a Fuvest. Durante o processo, o ingressante deve preencher um formulário eletrônico, além do envio da documentação exigida em formato digital (PDF, JPG, PNG, GIF). Para realizar esse processo, é recomendado utilizar os navegadores Chrome ou Firefox.

Os documentos são: certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e histórico escolar; documento de identidade oficial e uma fotografia recente. Estudantes que optaram pelas Políticas de Ações Afirmativas (vagas PPI) devem enviar também uma autodeclaração de raça, no caso de pessoas candidatas que se autodeclararem negras, de cor preta ou parda, ou indígenas.

Segunda etapa: efetivação da matrícula

Para garantir a vaga, é obrigatório realizar uma segunda etapa de efetivação da matrícula virtual, das 8 horas do dia 24 de fevereiro às 12 horas do dia 26 de fevereiro. Ao receber o link da segunda etapa por e-mail, o estudante deve fazer a efetivação da matrícula preenchendo formulário e enviando uma selfie (foto do rosto) com o documento de identificação.

Todas as informações sobre a matrícula estão disponíveis no Guia de Jornada da Fuvest 2025, clicando aqui.

Próximas chamadas

Quem não passou na primeira lista precisa estar atento à segunda chamada, que será divulgada no dia 10 de fevereiro. Outra possibilidade de ingresso é fazer a manifestação de interesse na Lista de Espera, que receberá o nome dos interessados nos dias 24 e 25 de fevereiro. Serão realizadas três convocações a partir desta lista para ocupar as vagas remanescentes.

No total, 8.147 vagas de graduação estavam em disputa no Vestibular 2025. Realizada em novembro do ano passado, a primeira fase registrou a menor taxa de abstenção de sua história: 7,48%. Dos 107.333 inscritos, 8.031 não compareceram à prova. Já a taxa média de abstenção da segunda fase, realizada em dezembro, foi de 6,67%, considerando os dois dias da prova (6,22% no primeiro dia e 7,12% no segundo dia).

Para saber mais, acesse a página do vestibular da USP neste link.