Fuvest vai passar a cobrar conteúdos de filosofia, sociologia e educação física

A Fuvest, vestibular da USP (Universidade de São Paulo), vai passar a cobrar conteúdos filosofia, sociologia, educação física e artes a partir da prova que será aplicada em 2025 – a Fuvest 2026. Esses conteúdos já são previstos no currículo escolar do ensino médio, mas, até então, não eram formalmente exigidos na Fuvest.

Gustavo Mônaco, diretor executivo da Fuvest, disse que o formato da prova continua o mesmo na primeira e segunda fases. Ou seja, o vestibular continua com 90 questões de múltipla escolha na primeira etapa e prova dissertativa na segunda.

As mudanças para o ano que vem serão no conteúdo programático do vestibular e na forma como as questões são elaboradas. Ou seja, as perguntas devem passar a ser mais interdisciplinares e integrar disciplinas de uma mesma área, a exemplo do que ocorre no Enem. A mudança na prova será detalhada na próxima quarta-feira (18).

“Nós decidimos atualizar o conteúdo da prova, já que há muitos anos não fazíamos isso. Mas nenhuma mudança no nosso vestibular é radical, sempre vamos avisar com antecedência para as escolas terem tempo de planejar como vão desenvolver o conteúdo com os alunos”, disse Mônaco.

A reformulação na Fuvest está alinhada ao que define a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), documento que orienta o que deve ser ensinado em todas as escolas do país. Na base, os conteúdos escolares são divididos em quatro áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. No ensino médio, o documento já inclui como obrigatório que os alunos aprendam conteúdos de filosofia, sociologia, educação física e artes.

“Não se trata de mudanças radicais nem de fazer uma prova com a cara do Enem, mas de atualizar o que é cobrado e já é previsto pela BNCC”, explicou Mônaco.

As mudanças foram aprovadas na semana passada no Conselho de Graduação da USP, depois de terem sido discutidas em grupos de trabalhos com professores de diversas unidades.

Um dos mais tradicionais vestibulares do país, a Fuvest também é conhecida por ter uma das provas com formato mais conservador, ou seja, com questões mais conteudistas e menos contextualizadas. Há mais de 20 anos, o programa da prova não passava por mudanças estruturais.