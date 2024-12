Fuvest 2025: Candidatos enfrentam provas da segunda fase do vestibular

No último domingo, dia 15, os candidatos à Fuvest 2025 participaram da primeira etapa da segunda fase do vestibular, que consiste em uma redação e a resolução de dez questões de língua portuguesa. Os portões dos locais de prova foram fechados às 13h, e os estudantes tiveram um máximo de quatro horas para concluir as avaliações.

Na segunda fase do processo seletivo, que acontece entre os dias 15 e 16 de dezembro, a Fuvest aplica um novo conjunto de provas que visa selecionar alunos para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP). No dia 16, os candidatos enfrentarão doze questões dissertativas, que serão compostas por disciplinas específicas dependendo da carreira escolhida.

A primeira fase do vestibular ocorreu em 17 de novembro e incluiu 90 questões objetivas abrangendo diversas áreas do conhecimento, como biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. Os resultados da primeira fase são cruciais para determinar quem avança para essa etapa dissertativa.

Os portões foram abertos às 12h e o tempo mínimo obrigatório de permanência foi estabelecido em duas horas. A instituição orienta que os candidatos conferem seus locais de prova no site oficial da Fuvest, visto que podem diferir dos utilizados na primeira fase.

Para os cursos nas áreas de música, artes visuais e artes cênicas, há um cronograma separado que inclui provas de competências específicas.

A primeira lista com os aprovados para matrícula será divulgada no dia 24 de janeiro.

Tema da Redação

O tema abordado na redação deste ano foi “as relações sociais por meio da solidariedade”. Para auxiliar na construção dos textos, os candidatos tiveram acesso a seis referências textuais, incluindo um trecho da obra “Quincas Borba”, de Machado de Assis, além de uma declaração do G20 e versos do cantor Cazuza. Outros textos relevantes foram extraídos das obras “Um Defeito de Cor”, de Ana Maria Gonçalves, e “Água Funda”, de Ruth Guimarães.

Além da redação, a prova contou com dez questões dissertativas focadas em gramática, interpretação textual e literatura.

Para garantir a realização das provas sem contratempos, a Fuvest listou itens obrigatórios e proibidos para os candidatos. Entre os itens essenciais estão um documento de identidade original, caneta transparente com tinta azul, lápis ou lapiseira para rascunho, régua transparente e água. Por outro lado, é vedado o uso de bonés, relógios e dispositivos eletrônicos; celulares devem ser desligados e guardados em envelopes fornecidos pela organização antes do início das provas.

Resultados e Abstenção

A Fuvest convocou mais de 30 mil candidatos para a segunda fase em 23 cidades do estado de São Paulo. A taxa de abstenção registrada foi de 6,22% no primeiro dia dessa etapa. Guarulhos destacou-se com a menor taxa de ausentes (3,54%), enquanto Franca apresentou a maior (11,57%). Em São Paulo capital, a taxa foi de 6,40%.

Na primeira fase deste ano, a Fuvest alcançou sua menor taxa histórica de abstenção: apenas 7,8% dos candidatos não compareceram. Dos cerca de 99.300 estudantes que participaram dessa etapa inicial, aproximadamente 30.800 conseguiram alcançar a pontuação necessária para seguir competindo por uma das 8.147 vagas oferecidas pela USP para o ano letivo de 2025. Essas vagas incluem 4.888 destinadas à ampla concorrência, 2.053 reservadas para alunos oriundos da escola pública e 1.206 destinadas a cotas raciais.