Futuro de Patryck Lanza no São Paulo fica indefinido

O futuro de Patryck Lanza no São Paulo FC se tornou uma questão em aberto, especialmente após a contratação dos laterais Enzo Díaz e Wendell, que colocaram o jovem jogador em uma posição hierárquica inferior na lateral-esquerda. Inicialmente, Patryck era a única opção para a posição no início da temporada, mas a chegada dos novos reforços fez com que suas oportunidades em campo se reduzissem consideravelmente.

No último sábado, 8 de fevereiro, Patryck foi escalado como titular na partida contra o RB Bragantino, realizada em Bragança Paulista. Contudo, é esperado que sua participação nas próximas partidas diminua ainda mais, dado que Enzo Díaz já conquistou a titularidade e Wendell também se juntou ao grupo, iniciando os treinos com o restante da equipe.

Zubeldía vê disputa como oportunidade de crescimento

Em um pronunciamento sobre a situação do atleta, o técnico Zubeldía destacou a importância de trazer laterais experientes para a equipe. “Decidi contratar dois jogadores com experiência como Wendell e Díaz para enriquecer nosso jogo, oferecendo maior variedade em cruzamentos e jogadas ofensivas. Para Patryck, esta é uma oportunidade valiosa de aprendizado”, comentou Zubeldía.

O treinador ainda refletiu sobre o desenvolvimento de jovens talentos: “Acredito que existem duas opções para um jogador jovem: ou ele cresce ao lado desses atletas mais experientes ou busca uma experiência externa através de um empréstimo. Pessoalmente, prefiro que ele permaneça como terceira opção e evolua observando os colegas de posição. No entanto, não aprovo que ele permaneça na zona de conforto sem buscar crescimento”.

Com contrato vigente até 30 de abril de 2027, Patryck Lanza é considerado um atleta em formação e promissor pelo clube. A direção do São Paulo está avaliando a possibilidade de um empréstimo para que ele possa adquirir mais experiência e desenvolver suas habilidades em um ambiente competitivo.