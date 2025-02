Wendell chega a São Paulo e deve assinar contrato com o Tricolor

O lateral-esquerdo Wendell chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite desta segunda-feira (03/02), com a expectativa de assinar um contrato com o São Paulo nos próximos dias. O atleta, que foi liberado pelo Porto, se prepara para realizar exames médicos antes de formalizar seu vínculo com o clube tricolor.

Wendell se junta ao elenco do São Paulo para competir pela posição de titular com Enzo Díaz, jogador argentino que está no clube por empréstimo do River Plate. Em sua chegada ao aeroporto, o lateral expressou sua satisfação em se juntar a uma equipe com tanta história e prestígio.

“Desde os primeiros contatos, tanto o treinador quanto o presidente mostraram-se muito receptivos. Espero retribuir essa confiança em campo e trazer alegria para os torcedores”, afirmou.

Reencontro com Alisson e trajetória na Europa

O jogador também destacou a importância da sua amizade com o volante Alisson, que teve um papel significativo em sua decisão de se transferir para o Morumbi. “Assim que as conversas começaram a avançar, conversei com o Alisson quase todos os dias. Conheço ele desde os 17 anos na Seleção de base, e reencontrá-lo será um prazer”, disse Wendell.

Nascido no Ceará e com 31 anos, Wendell iniciou sua carreira no Icasa, passando por clubes como Iraty, Londrina e Paraná, até se destacar no Grêmio em 2013. O Tricolor Gaúcho foi crucial para sua projeção no futebol europeu, onde atuou por sete anos no Bayer Leverkusen antes de se transferir para o Porto em 2021. Durante seu tempo em Portugal, Wendell conquistou seis títulos e foi frequentemente convocado para representar a Seleção Brasileira sob comando de Dorival Júnior.

A negociação entre São Paulo e Porto se arrastou por semanas até que ambas as partes chegaram a um acordo na semana passada. O acerto envolveu também a venda do jogador William Gomes ao Porto por 9 milhões de euros e o empréstimo do lateral Moreira ao clube português por uma temporada.