Fusão histórica com MP Group leva Rap In Cena a expansão internacional

O maior festival de hip hop e cultura urbana do Brasil inicia uma nova era. O Rap In Cena se une a Olimpo Produções, o Grupo Austral e o MP Group em uma fusão histórica que mais do que consolida o evento como a principal plataforma multicultural do país. O plano é expandir horizontes e levar a força da cultura urbana brasileira para mercados internacionais já em 2025.

O Rap In Cena, que já impactou milhões de pessoas no Brasil, busca agora ampliar suas conexões culturais e artísticas, criando pontes entre o mercado local e o global. A fusão simboliza uma evolução estrutural e um novo capítulo na história da música urbana brasileira, com potencial para inspirar e transformar ainda mais vidas.

O evento, que completou 10 anos em 2024, já tem sua 11ª edição confirmada no Parque Harmonia, em Porto Alegre (RS), nos dias 21 e 22 de junho. As ações que marcam essa nova fase incluem uma campanha de lançamento robusta, com ativações digitais, conteúdos exclusivos e mobilização de influenciadores e jornalistas, em uma estratégia de ampliação da marca no Brasil e de internacionalização que simboliza o potencial global do Rap In Cena e reforça sua capacidade de conectar pessoas por meio de música, arte e expressão urbana.

“O Rap In Cena nasceu como um sonho em meio a desafios, uma ideia que se transformou em um movimento cultural de proporções nacionais e, agora, atinge escala global. Essa fusão é muito mais do que uma estratégia de negócios. É a materialização de anos de dedicação e do reconhecimento da força da cultura urbana brasileira no mundo”, afirmou Keni Martins, fundador e CEO do Rap In Cena.