Funkeiro Boladin 211 é preso por tentativa de feminicídio

Na noite de quarta-feira, 25 de dezembro, o cantor de funk conhecido como MC Boladin 211, cujo nome verdadeiro é Bernardo Soares da Rosa, de apenas 20 anos, foi preso em flagrante em Porto Alegre. O artista é acusado de tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo após um incidente violento envolvendo sua namorada, uma adolescente de 16 anos.

Acusações e flagrante

A prisão preventiva do MC foi confirmada pela Polícia Civil na quinta-feira, 26 de dezembro. De acordo com os relatos policiais, a briga entre o casal teria começado devido a ciúmes. Durante a discussão, Boladin teria agredido a jovem com socos, chutes e até mesmo usando a coronha de uma arma. A polícia também apurou que ele ameaçou a adolescente dizendo que a mataria antes de ir ao quarto buscar a arma.

Para se defender, a namorada pegou uma faca de cozinha e feriu o cantor na perna. Após o ataque, ela conseguiu deixar o apartamento e solicitou ajuda ao porteiro do prédio, que imediatamente acionou a Brigada Militar (BM). O caso está sendo tratado na 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Carreira e antecedentes

Com mais de 1,3 milhão de seguidores nas redes sociais, Boladin é um artista em ascensão no cenário do trap brasileiro. O nome artístico é uma referência ao bairro Restinga Velha, localizado na Zona Sul de Porto Alegre. Ele se autodenomina “Terror do Sul” nas plataformas digitais e já colaborou com outros artistas populares do gênero.

Além das acusações graves relacionadas à violência contra sua parceira, Boladin 211 também foi autuado por dano, uma vez que teria quebrado o celular da namorada durante o desentendimento.

Defesa do artista

A defesa do músico divulgou uma nota em resposta às acusações: “A equipe jurídica segue em análise do processo; portanto, para não trazer prejudicialidade à defesa do cliente, iremos nos manifestar em momento oportuno, após estudo técnico”, afirmaram os advogados Dra. Josiane Souza de Campos e Dra. Luana May da Silva Vieira.

O caso segue sob investigação, e novas atualizações são esperadas à medida que mais informações se tornem disponíveis.