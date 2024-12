Funk, sertanejo e gospel dominam YouTube em 2024

O YouTube revelou os videoclipes mais assistidos de 2024, destacando as preferências musicais dos brasileiros, que demonstram uma forte inclinação por gêneros como funk, sertanejo e gospel. Com a ascensão do streaming de vídeo, essas categorias se consolidaram no gosto popular, refletindo a diversidade cultural do país.

Em primeiro lugar na lista, com impressionantes 269 milhões de visualizações, está “The Box Medley Funk 2”, de DJ Oreia e os MCs Brinquedo, Cebezinho, Tuto e Laranjinha. Este sucesso destaca a popularidade do funk no cenário musical brasileiro, um gênero que continua a crescer devido à sua energia vibrante e capacidade de atrair grandes públicos.

O segundo lugar é ocupado por “Gosta da Rua”, de Felipe e Rodrigo, com 194 milhões de visualizações. Este clipe reforça a influência do sertanejo no Brasil, especialmente em versões ao vivo que capturam a autenticidade e a emoção das performances ao vivo. A terceira posição fica com “Dois Tristes”, de Simone Mendes, acumulando 185 milhões de visualizações e confirmando a tendência do sertanejo entre os ouvintes.

A lista ainda conta com outros estilos que complementam o top dez, como o gospel representado por Kailane Frauches com “Passa Lá em Casa Jesus” e Isadora Pompeo com “Bençãos Que Não Têm Fim”. Estes artistas mostram como a música gospel tem conquistado espaço significativo entre os brasileiros.

Em conclusão, a diversidade dos videoclipes mais assistidos no YouTube em 2024 reflete não apenas as preferências musicais variadas dos brasileiros, mas também o impacto cultural significativo desses gêneros. O destaque para o funk, sertanejo e gospel ilustra uma rica tapeçaria sonora que continua a evoluir e cativar audiências.