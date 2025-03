Fundo Social de SP promove leilão de material reciclável para arrecadar verbas e fomentar projetos

O Fundo Social de São Paulo realiza, nesta quinta-feira (20), o primeiro leilão do ano para arrecadar recursos e garantir investimentos em projetos de desenvolvimento social do órgão. Ao todo, 116 lotes de itens como equipamentos eletrônicos, móveis, computadores, pneus, papéis, bicicletas, instrumentos musicais e até antenas de telefonia serão disponibilizados para arremate.

Os itens que não têm mais condições de uso, mas ainda podem ser reaproveitados, foram doados por órgãos públicos estaduais e pessoas físicas e jurídicas. Os compradores desses materiais têm o compromisso de garantir a destinação ambientalmente correta dos itens, seja por meio de reciclagem, conserto ou reaproveitamento, em conformidade com as normas de saúde e meio ambiente.

“Os leilões do Fundo Social de São Paulo são uma maneira de ampliar os nossos programas de desenvolvimento social. Após a arremate, o valor que arrecadamos é direcionado para programas, como os cursos de qualificação profissional e as Praças da Cidadania, que beneficiam milhares de pessoas no Estado”, afirmou a primeira-dama e presidente do órgão, Cristiane Freitas.

Neste primeiro leilão, os lotes formados estão divididos em 23 localidades de armazenamento distribuídas no estado. São elas: São Paulo, Colina, Tatuí, Amparo, Campinas, Ibaté, Santos, Rio Claro, Bauru, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Jundiaí, Pilar do Sul, Capão Bonito, Guaratinguetá, Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, São Pedro, Lençóis Paulista, Avaré, Itaquaquecetuba e Botucatu.

Informações sobre o leilão

O leilão desta quinta-feira (20) terá início às 9h e será realizado no formato on-line. Para participar, os interessados devem acessar o site: https://www.benozzati.com.br/ e realizar o cadastro até as 9h de quarta-feira (19). Para concluir o cadastro e obter o login e senha de acesso, é necessário efetuar o pedido diretamente com a equipe do leiloeiro oficial, cabendo enviar, pelo sistema, a documentação prevista em edital, em especial, as licenças ambientais e certificações relativas aos lotes. Informações podem ser obtidas pelos telefones: (11) 5389-1592 e (11) 98466-3786 ou pelo e-mail: [email protected].

Seja um doador

Órgãos públicos e pessoas físicas ou jurídicas interessadas em doar podem entrar em contato com o Centro de Material Excedente pelos telefones: (11) 3238-3933 ou (11) 3238-3934 para obter informações e agendar a entrega dos materiais no depósito do Fundo Social de São Paulo, na capital.

Em 2024, os dois leilões realizados arrecadaram R$ 4,3 milhões, contribuindo para o desenvolvimento das iniciativas do Fundo Social junto às comunidades mais vulneráveis do estado.