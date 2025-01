Fundo Social de São Paulo intensifica ações de auxílio às vítimas de chuvas

O Fundo Social de São Paulo continua a sua missão de fornecer apoio emergencial aos municípios afetados pelas recentes chuvas intensas que assolam o estado. Nesta segunda-feira, 6 de março, uma nova remessa composta por cestas básicas, kits de higiene e limpeza, roupas para adultos e crianças, calçados, itens essenciais para cama, mesa e banho, cobertores, colchões e paletes de água potável foi enviada para as cidades de Sorocaba, Itapetininga, Araçoiaba da Serra e Mongaguá.

Essa ação integra a campanha “SP Sempre Alerta – Operação Chuvas“, que está em operação em mais de 30 cidades paulistas que enfrentam os efeitos dos temporais. Cristiane Freitas, primeira-dama do estado e presidente do Fundo Social, declarou: “Estamos sempre prontos para ajudar. Mantemos um diálogo contínuo com as primeiras-damas e presidentes dos Fundos Sociais municipais para garantir que o apoio chegue onde é mais necessário.” Ela acrescentou que o objetivo principal é coordenar uma resposta emergencial eficaz, assegurando agilidade na entrega das doações.

A lista de cidades beneficiadas foi elaborada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo dentro do escopo da campanha SP Sempre Alerta – Operação Chuvas. Essa iniciativa visa monitorar regiões vulneráveis e coordenar ações preventivas e de resposta a desastres em colaboração com diversas entidades estaduais. Durante uma reunião recente com a presidente do Fundo Social, representantes municipais apresentaram suas principais necessidades e formalizaram solicitações de assistência.

A logística dos donativos é cuidadosamente planejada a partir do depósito do Fundo Social localizado no bairro Jaguaré, na zona oeste da capital paulista. Desde 30 de dezembro, caminhões têm sido despachados conforme a urgência identificada em cada município. Além disso, o Fundo Social permanece em contato com autoridades locais que também foram impactadas pelos temporais para avaliar suas demandas e integrar essas necessidades à logística de envio.

Atualmente, a Operação Chuvas está monitorando 30 municípios que estão na lista para receber auxílio estadual. Entre eles estão: Andradina, Araçoiaba da Serra, Avaré, Botucatu, Cajamar, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Dracena, Guapiara, Guaratinguetá, Guarulhos, Ibitinga, Itapetininga, Marília, Martinópolis, Mongaguá, Monte Mor, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Presidente Prudente, Redenção da Serra, Ribeira, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Luís do Paraitinga, São Paulo, Sorocaba, Taubaté, Tupã, Vinhedo e Votorantim.

Sobre a Operação Chuvas:

A Operação Chuvas é uma iniciativa governamental que faz parte da campanha SP Sempre Alerta e é coordenada pela Defesa Civil. Desde o início de dezembro passado, essa campanha tem acompanhado as condições climáticas e as áreas de risco em todo o estado com a finalidade de prevenir desastres naturais e assegurar respostas rápidas das autoridades competentes durante os períodos críticos de chuvas fortes. O foco é minimizar riscos e reduzir os impactos sobre a população afetada.