Fundo Social de São Caetano recebe voluntárias para planejamento de ações sociais

Nesta terça-feira (18), o Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul promoveu um encontro com o grupo de voluntárias da cidade para destacar as próximas iniciativas voltadas a quem mais precisa. A reunião foi conduzida pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Renata Galati, e contou com a presença do prefeito Tite Campanella.

O grupo de voluntariado, formado por mulheres dispostas a oferecer seu tempo, habilidades e conhecimentos, visa apoiar aqueles que mais necessitam na cidade. A principal missão é promover ações que impactem positivamente a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade.

(Foto: Eric Romero / PMSCS)

“Este primeiro encontro é fundamental para alinharmos nossas ideias e os projetos que serão implementados ao longo deste ano. Este é o momento de refletirmos sobre o futuro e trabalharmos juntos para tornar São Caetano uma verdadeira referência em ações sociais“, afirmou o prefeito Tite Campanella.

Durante as atividades, as voluntárias desempenham tarefas como triagem de insumos, organização e recepção de doações, empacotamento, etiquetagem de produtos e auxílio no carregamento, sempre com o objetivo de garantir que as ações sejam realizadas de forma eficiente e eficaz.

Renata Galati destacou a relevância do trabalho voluntário para o Fundo Social, ressaltando o impacto que as voluntárias têm na vida daqueles que mais precisam. “O tempo é um bem precioso, e aqui vocês dedicam o seu para ajudar e acolher o próximo. Tenho certeza de que, juntos, realizaremos grandes ações que transformarão a vida de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade em nossa cidade”, ressaltou.

O encontro reforça o compromisso de São Caetano do Sul em promover um ambiente mais solidário e engajado com a melhoria das condições de vida dos seus cidadãos.