Fundação Salvador Arena abre inscrições para programas gratuitos de formação

A Fundação Salvador Arena (FSA), que há 60 anos se dedica à transformação social nas áreas de educação e assistência social de grande impacto em todo o país, anuncia a abertura das inscrições para dois programas gratuitos de formação e consultoria voltados às Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

As OSCs que atuam nas áreas de assistência social, educação e saúde, podem realizar as inscrições para o EAD Gestão e o Acelera Social entre os dias 2 e 21 de janeiro de 2025, pelo site www.fundacaosalvadorarena.org.br.

Programa EAD Gestão | Formação e Consultoria para Gestão no 3º Setor

O EAD Gestão tem como objetivo preparar OSCs para uma gestão mais profissionalizada, eficiente e orientada à sustentabilidade e resultados sociais. Destinado a diretores, gerentes e coordenadores com poder de decisão, o programa abrange temas como planejamento estratégico, governança, gestão de pessoas, adequação fiscal e à legislação do Terceiro Setor, compliance e mobilização de recursos.

Com a carga horária total de 92 horas, o programa combina módulos teóricos e práticos com encontros virtuais ao vivo, consultorias personalizadas e desenvolvimento de planos de ação aplicáveis à realidade das OSCs.

Entre os principais benefícios estão a mentoria e apoio para otimização de processos, fortalecimento institucional, gestão organizada, equipes mais engajadas e capacitadas, além de uma visão sistêmica dos processos internos.

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

DATAS

Abertura do Processo Seletivo e início das inscrições: 02/01/2025

Encerramento das inscrições: 21/01/2025

Divulgação das semifinalistas pelo site: 24/01/2025www.fundacaosalvadorarena.org.br

Encontro Virtual com as OSCs semifinalistas – participação obrigatória dos inscritos (orientações sobre como funcionará o processo formação): 04/02/2025 às 9h

Divulgação das organizações finalistas no site: 19/02/2025www.fundacaosalvadorarena.org.br

Aula inaugural “online” (enviaremos o link por e-mail): 25/02/2025

Programa Acelera Social | Formação e Consultoria em Sustentabilidade Financeira

O Acelera Social tem como foco capacitar OSCs para ampliar a sua capacidade de mobilização de recursos e a sustentabilidade financeira, modernizando sua gestão e introduzindo inovação nos processos institucionais. Direcionado a organizações que atuam nas áreas de educação, assistência social e saúde, o programa combina conteúdo gravado e encontros ao vivo para abordar três módulos principais, com a duração de 81 horas

O módulo Impacto Social promove uma reflexão sobre o papel da OSC na sociedade, sua estrutura organizacional e a cocriação da Teoria de Mudança. A Comunicação Estratégica trabalha o desenvolvimento de planos de comunicação, storytelling e estratégias digitais. Por fim, o módulo Mobilização de Recursos apresenta estratégias de captação, definição de metas, inovação e formulação de um plano anual de captação de recursos.

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

DATAS

Abertura do Processo Seletivo e início das inscrições: 02/01/2025

Encerramento das inscrições: 21/01/2025

Divulgação das organizações semifinalistas, na página eletrônica da FSA: 04/02/2025 (www.fundacaosalvadorarena.org.br)

Encontro Virtual com as OSC’s semifinalistas (Participação Obrigatória): 11/02/2025

Envio de carta de adesão: até dia 13/02/2025

Divulgação das OSC’s aprovadas, na página eletrônica da FSA: 06/03/2025 (www.fundacaosalvadorarena.org.br)

Início do Programa de Formação – Aula Inaugural: 13/03/2025

Inscrições e informações: